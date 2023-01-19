Украина инициирует создание Кибер ООН – поможет ли это защититься от хакерских атак России

Украинские чиновники предлагают создать Кибер ООН – организацию, которая сможет защитить мир от хакерских атак России. Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили данное предложение.

Защита от кибератак России. Фото: из открытых источников

Это очередное предложение из разряда "нужно же что-то делать"

Соучредитель ОО "Украинский Кибер Альянс", специалист по кибербезопасости Андрей Баранович рассуждает так:

"Я считаю, что какие-либо организации вроде предложенного "Кибер ООН" не только не эффективными (у нас и с существующим ООН, где сидит россия в Совете безопасности, проблемы), но и даже вредными".

По мнению эксперта, это очередное предложение из разряда "нужно же что-то делать". Куда важнее, считает Андрей Баранович, более эффективно заняться защитой и атакой в сети.

Необходимо создание широкой коалиции для защиты от киберугрозы

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"Вопросу обеспечения кибербезопасности в Украине уделяется большое внимание. Соответствующая концепция была принята еще в 2017 году. Кибератаки на объекты энергетической инфраструктуры определены одной из основных угроз в Стратегии энергетической безопасности Украины".

При Минэнерго, продолжает эксперт, действует рабочая группа, объединяющая ведущих специалистов в этой сфере. Методическую поддержку осуществляют отделы в аппарате СНБО и Национальном институте стратегических исследований.

"Благодаря результатам этой работы, были предотвращены десятки кибератак на объекты энергетической инфраструктуры – как до полномасштабной войны, так и после 24 февраля 2002-го", – подчеркивает Геннадий Рябцев.

Но далеко не всё, по его словам, можно решить в этом ракурсе на национальном уровне.

"Необходимо создание широкой коалиции для защиты от этой киберугрозы. И, в отличие от многих других проектов, где Украина выступает в роли просителя, здесь мы можем предложить собственные эффективные разработки, – уверен эксперт. – Поэтому предложение по созданию Кибер ООН является логическим продолжением успешных работ украинских специалистов в данном направлении".

Читайте также на портале "Комментарии" — когда может появиться угроза вторжения с Беларуси – остался ли у Лукашенко шанс избежать этого.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!