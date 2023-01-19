Украина инициирует создание Кибер ООН – поможет ли это защититься от хакерских атак России

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Кравцев Сергей
Украинские чиновники предлагают создать Кибер ООН – организацию, которая сможет защитить мир от хакерских атак России. Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили данное предложение.
Защита от кибератак России. Фото: из открытых источников
Соучредитель ОО "Украинский Кибер Альянс", специалист по кибербезопасости Андрей Баранович рассуждает так:
По мнению эксперта, это очередное предложение из разряда "нужно же что-то делать". Куда важнее, считает Андрей Баранович, более эффективно заняться защитой и атакой в сети.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:
При Минэнерго, продолжает эксперт, действует рабочая группа, объединяющая ведущих специалистов в этой сфере. Методическую поддержку осуществляют отделы в аппарате СНБО и Национальном институте стратегических исследований.
Но далеко не всё, по его словам, можно решить в этом ракурсе на национальном уровне.
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