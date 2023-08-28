Украина готовится пройти зиму без отключений света: в Минэнерго назвали условие

Украина рассчитывает пройти зиму без отключений света, для этого есть необходимые ресурсы. Но такой сценарий можно будет реализовать только, если россияне не будут наносить удары по объектах энергосистемы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, информирует пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага — достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", — высказался Галущенко.

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Министр уточнил, важно, чтобы удалось избежать новых серьезных повреждений из-за обстрелов. Если таковых не будут, отключения света вводить не намерены.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — прокомментировал министр.

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