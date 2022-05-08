Угрозы для Украины в преддверии дня победобесия: на что способна РФ – как реагирует Запад

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что 8-9 мая делают Москву более бешеной и российская сторона желает не только парадов, а еще и каких-то экшенов. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что возможное официальное объявление Россией войны Украине 9 мая для нас ничего не меняет. Эксперты оценили угрозы для Украины в преддверии и собственно в день победобесия, в который россияне превратили 9 мая, а также – действия Запада в ракурсе противостояния планам Кремля.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин будет говорить, что в Украине они воюют против всего НАТО, что РФ находится в окружении врага

Политолог Кирилл Сазонов считает, что набор возможностей на 9 мая у Путина не слишком велик.

"Частичная мобилизация в РФ уже идет без лишнего шума. Заявить о победе над Украиной он не в состоянии — потому что победы этой нет (и не будет). Нет и значительных успехов на фронте, не взяты Киев, Одесса или Харьков. Даже на границы Донецкой и Луганской областей не вышли", – отмечает эксперт.

Поэтому, прогнозирует он, Путин будет говорить, что в Украине они воюют против всего НАТО, что РФ находится в окружении врага – и прочий пафос для внутреннего зрителя.

"А вот Украине и Западу он, вероятно, предъявит некий ультиматум. Именно для этого воздух на параде поднимут самолет Ил-80. Это такой летающий штаб на случай ядерной войны . Путин даст понять, что не примет поражение и готов идти на крайности. Но вряд ли это напугает Запад или Украину", – считает Кирилл Сазонов.

Мы понимаем, что должны сражаться, пока агрессор не будет повержен

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

Понятно, что 9 мая – символичная для РФ дата. И если будут какие-то радикальные заявления – то именно в этот день. И ожидать можно всего, что угодно".

Виталий Бала обращает внимание на слухи, что 9 мая Путин объявить уже формальную войну Украине, чтобы упростить моменты мобилизации необходимых человеческих ресурсов для ведения этой войны.

"Как по мне, это вполне вероятный вариант. Впрочем, объявлять – не объявлять – это внутренне дело РФ. Мы же понимаем, что должны сражаться, пока агрессор не будет повержен. Похоже, понял это и Запад, – отмечает эксперт. – И встреча 26 апреля на базе Рамштайн 40 министров обороны для выработки общей стратегии поддержки Украины говорит именно об этом. Цивилизованный мир четко дал понять, что намерен наращивать поддержку Украины и санкции против России".

Нам дается фактически карт-бланш в моменте более жесткого противостояния агрессору

По мнению сопредседателя Общественной инициативы "Права Справа", историка, юриста Дмитрия Снегирева, отменена парадов в оккупированных Луганске и Донецке – уже свидетельствует, что аншлюс не удался. Как не удался и выход на админграницы Луганской и Донецкой областей к 9 мая, как намечали в Кремле.

"Не факт, что состоится "парад победы" в таком милитарном виде, как хотелось бы россиянам, и в многострадальном Мариуполе. Всё это – следствие военных поражений РФ, – подчеркивает эксперт. – Ну, а эскалация в том или ином виде, безусловно будет. И есть".

Запад, по словам Дмитрий Снегирева, и так достаточно жестко реагирует на то, что творит Россия. В том числе – наши партнеры увеличивают военную поддержку Украины, предоставляя нам всё более совершенные образцы вооружения. А 9 мая, как анонсируется, президент США намерен подписать закон о ленд-лизе Украине.

"Американцами выделяются всё новые средства на переоснащение ВСУ. В лидерах поддержки и Великобритания, которая занимает жесточайшую позицию по РФ. Заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что он сделает всё возможное для победы Украины в этой войне, для краха режима Путина – говорит само за себя. Мы видим также смену риторики со стороны немецких властей. Германия, ранее не предоставлявшая нам вооружение, кардинально сменила позицию. Франция выделяет всё более значительные средства на поддержку ВСУ, Да и весь Евросоюз (за редким исключением) переосмысливает свои взгляды на происходящее. Во многом под давлением США, Великобритании, общественности", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что продолжаются и экономические удары по стране-агрессору. В стадии рассмотрения вопрос о введении эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ. А позиция нескольких стран (той же Венгрии) не является показателем общеевропейских настроений, которые – на стороне Украины.

"Так что можно ожидать в скором времени новую волну санкций против РФ, с возможным тотальным отключением ее от системы SWIFT, с эмбарго. Запад настроен на дальнейшую жесткую изоляцию Россию – экономическую и политическую. С параллельным увеличением военной поддержки Украины. В том числе летального вооружения, причем уже не столько оборонного, сколько наступательного характера. Позволяющего вести дистанционную войну. Показательно предоставление нам артиллерии с дальностью поражения от 40 до 60 км, тогда как российские САУ бьют максимум на 30 км. Или же поставки нам РСЗО с дальностью поражения до 300 км, что позволяет держать под контролем не только временно оккупированные украинские территории, но и территории самой РФ. То есть, ВСУ получают огневое преимущество", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Важными он считает заявления американского руководства, что именно Украина будет решать – наносить удары по территории России или нет.

"Нам дается фактически карт-бланш в моменте более жесткого противостояния агрессору, – акцентирует эксперт. – В том числе на его территории. Не случайно после этих заявлений начались контрнаступательные действия ВСУ на ряде стратегических направлений".

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