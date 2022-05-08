В британской разведке объяснили, какая беда настигает путинских командиров в Украине

В российской армии считают, что присутствие на передовой старших командиров поможет с решением ряда проблем. Но война продолжается, идет ее горячая фаза и в итоге Россия продолжает нести потери, погибают, как солдаты, так и командиры. Командование приходится брать в свои руки менее опытным командирам, которые не всегда знают, какие решения принимать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, проблемы с управлением, неуверенность российских войск на фронте были причиной того, что российским командирам приходилось лично идти в атаку вместе с солдатами и офицерами.

По информации Минобороны Великобритании, в российской армии строго придерживаются того правила, что командование н6е посвящает во все нюансы своих подчиненных. В итоге, когда того или иного командира устраняют, то новое командование не всегда знает, как действовать. У них нет важного опыта лидерства. Главное, что мешает россиянам достигать поставленных целей – это недостатки планирования и поддержки и присутствие командования на "передке" эту проблему не решает.

В разведке отмечают, проблем у российской армии будут нарастать, потому как у офицеров, которых назначают вместо убитых, очень сильно ощущается нехватка опыта.

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