С путинским режимом решили заканчивать: какие выводы исторической встречи на военной базе «Рамштайн»

Представители НАТО и союзники после встречи на военной базе "Рамштайн" в одноименном городе Германии договорились о создании контактной группы по вопросам обороны Украины. Как оцениваете итоги встречи? Что они значат для Украины, РФ, мира? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча на базе Рамштайн в Германии по поводу военной поддержки Украины. Фото: Минобороны Украины

Коллективный Запад под руководством США и Британии определился с судьбой путинского режима

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий уверен, что встреча на базе "Рамштайн" когда-нибудь займет свое место в учебниках истории.

"Вместе с решением Конгресса США по ленд-лизу эта встреча окончательно свидетельствует: коллективный Запад под руководством США и Британии определился с судьбой путинского режима. От ошибочной политики сдерживания России – Запад, наконец-то, переходит к политике "умножения на ноль" кремлевского режима. Первым шагом в подготовке падения Путина определено его сокрушительное поражение в российско-украинской войне. То есть, нам отведена очень трудная, но почетная роль "гробовщика" путинской РФ, – поясняет эксперт. – А, чтобы мы гарантированно справились с этой ролью, нам открывается непрерывная линия поставки оружия и техники, которую будут "наскребать по сусекам" не только старшие партнеры по антипутинской коалиции — США и Британия – но и еще четыре десятка стран. Это уже очень напоминает ленд-лиз времен Второй мировой, в котором тоже были задействованы десятки стран, и который длился до полной победы над гитлеровской Германией и над Японией".

Рамштайн, акцентирует Евгений Дикий, станет центром координации этого ленд-лиза, где специалисты НАТО вместе с украинскими военными будут определяться: какие потребности нашей армии в разворачивающейся в Украине длительной войне способны удовлетворить союзники, а также – какие именно их системы вооружения лучше всего для этого пригодны.

"В истории с поставками современного оружия постоянно возникает проблема медийного освещения, — отмечает эксперт. – С одной стороны, информация о таких поставках очень нужна для поддержания боевого духа украинцев, для понимания нашим обществом перспектив победы и для правильного понимания роли НАТО и стран-партнеров в нашей обороне. С другой стороны, информация о предоставленных системах помогает РФ подготовиться к их применению, то есть уменьшает эффект от их боевого применения. Найти правильный баланс публичности и секретности в этой ситуации непросто, в частности, потому что страны Запада являются демократиями, и вопросы предоставления или не предоставления Украине тех или иных видов вооружений там нередко рассматриваются публично, например, в парламентских комитетах".

В результате, продолжает Евгений Дикий, возникает определенная "мозаика" публично объявленных и тайных поставок. По его мнению, история с британскими ракетами Brimstone из этой "коллекции". Поставки этих ракет (которые следует запускать с самолетов и вертолетов) уже анонсировали, и тем самым "засветили" что Украине непублично оказывается помощь по усилению возможностей военно-воздушных сил. Или путем предоставления (и уже давно) самолетов из стран Центральной Европы (поставки которых после неудачного громкого анонса было длительное время заблокированы), или путем помощи в ремонте и восстановлении наших поврежденных самолетов.

Большинство стран уже осознали, что любой мир с Россией сегодня – это лишь откладывание продолжения войны на потом

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко отмечает, что встреча в Рамштайне имеет две составляющие.

Первая – это практически-техническая.

"40 стран договорились содействовать обороне Украины. Таким образом, следует рассчитывать не только на увеличение поставок оружия и разведданных, но и на рост коммуникаций между этими странами. Так формируется механизм ускоренных договоренностей на поставку оружия (например, ускорятся вопросы передачи советских образцов оружия в обмен на НАТОвские)", – поясняет эксперт.

Вторая составляющая – это информационный фон. Четыре десятка стран не только "выразили свою обеспокоенность российской агрессией", но и по сути сформировали союз поддержки Украины.

"Это даст сигнал другим странам более четко выбирать с какой они стороны — со стороны цивилизации или одичавшей России. Информационный сигнал распространяется и на украинцев и россиян, – подчеркивает Богдан Петренко. – Первых эта информация усиленно мотивирует к дальнейшему сопротивлению (мы не одни). Вторых демотивирует – ведь технические возможности противостоять захватчикам у украинцев растут, а соответственно и растут шансы наших врагов погибнуть в этой войне".

В общем же такого рода встреча – это также и сигнал относительно того, что войну нужно завершать победой Украины, считает эксперт. По его мнению, большинство стран уже осознали, что любой мир с Россией сегодня – это лишь откладывание продолжения войны на потом.

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