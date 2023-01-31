Ученые в тупике: в США волки начали странную массовую охоту (ВИДЕО)



















Так, ученые установили, что на территории отдаленного острова Аляски Плезант волки практически полностью уничтожили популяцию оленей. После этого хищники "перестроились" и стали массово охотиться на морских выдр, которые, в конечном итоге, стали их основным источником пищи.

Волки/ Иллюстрационное фото

Об этом сообщает издание Live Science.

Такое поведение абсолютно не характерно для волков и ранее подобные случаи никогда не встречались. Ученые отметили, что это первый случай в истории, когда морская выдра стала основным источником пищи для наземного хищника.

Ранее специалисты не изучали взаимодействие между волками и морскими выдрами на Аляске, так как эти два вида попросту не пересекались на протяжении около 200 лет.

Интересно, что стая волков, которая начала питаться исключительно морскими выдрами появилась на острове в 2013 году. Именно эти хищники спровоцировали резкое сокращение популяции оленей на острове, однако после исчезновения оленей (основной кормовой базы) стая решила не покидать эту территорию и начала активно охотиться на морских выдр, также известных как калан.

Биолог-исследователь рассказал изданию Live Science о том, что волки не просто поедают ослабленных морских выдр, которых выбрасывает на берег, а наоборот — целенаправленно охотятся на каланов, преследуют их, убивают, вытаскивают на сушу и поедают.

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