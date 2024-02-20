logo

BTC/USD

51639.00

ETH/USD

2894.79

LTC/USD

70.21

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Убийство российского пилота Ми-8в Испании: от какого предложения в Украине он отказался
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство российского пилота Ми-8в Испании: от какого предложения в Украине он отказался

Секретарь СНБО Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 в Испании

сегодня, 08:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который летом 2023 года перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8, предлагали остаться в стране. Если бы он принял это предложение, что Украина точно бы нашла возможность гарантировать ему жизнь и безопасность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Убийство российского пилота Ми-8в Испании: от какого предложения в Украине он отказался

Максим Кузьминов. Фото: из открытых источников

Комментируя вероятное убийство российского пилота в Испании, он призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

По словам Алексея Данилова, причастным к подобным событиям людям необходимо быть бдительными. 

"Предложение нашей страны состояло в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, в ГУР Минобороны подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова, похитившего в РФ Ми-8.

"Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Перед тем СМИ Испании сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойос в Аликанте найден мертвым 33-летний украинец. К слову, Максиму Кузьминову 28 лет. А местные правоохранители начали расследование убийства. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Данилов объяснил, почему Россия от КНДР и Ирана получает быстрее, чем Украина от Запада.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов назвал главную причину, почему война может быть проиграна.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fpZqfGFx0QY&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости