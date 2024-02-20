Убийство российского пилота Ми-8в Испании: от какого предложения в Украине он отказался

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который летом 2023 года перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8, предлагали остаться в стране. Если бы он принял это предложение, что Украина точно бы нашла возможность гарантировать ему жизнь и безопасность. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Максим Кузьминов. Фото: из открытых источников

Комментируя вероятное убийство российского пилота в Испании, он призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

По словам Алексея Данилова, причастным к подобным событиям людям необходимо быть бдительными.

"Предложение нашей страны состояло в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, в ГУР Минобороны подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова, похитившего в РФ Ми-8.

"Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Перед тем СМИ Испании сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойос в Аликанте найден мертвым 33-летний украинец. К слову, Максиму Кузьминову 28 лет. А местные правоохранители начали расследование убийства.

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