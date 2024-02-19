В Испании убили летчика РФ, который перешел на сторону Украины: подробности

В ГУР подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова, похитившего в РФ Ми-8 и перегнавшего его в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина .

Максим Кузьминов. Фото: "Медиацентр-Украина"

"Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Перед тем СМИ Испании сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойос в Аликанте найден мертвым 33-летний украинец. К слову, Максиму Кузьминову 28 лет. А местные правоохранители начали расследование убийства.

Также СМИ пишут, что вскоре после того, как было обнаружено тело, испанские правоохранители получили сообщение об обнаружении сгоревшего автомобиля в соседнем городке Эль Кампелло, на котором вероятны скрылись убийцы.

"Первая версия – это сведение счетов", – комментируют для ABC испанские правоохранители.

В свою очередь, российские и пропагандистские СМИ написали, что убитым мог быть Максим Кузьминов, который похитил по поручению ГУР российский военный вертолет и переправил его в Украину.

Кремлевское же издание Il Corrispondente написало, что Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, а затем его переехало авто убийц.

Также пропагандистские СМИ пишут, что якобы на теле было найдено 100 000 евро.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на уникальную спецоперацию ГУР в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы ГУР Минобороны провели уникальную операцию во временно оккупированном Крыму. В то же время лидер украинцев заявил, что та операция пока не означает, что процесс деоккупации украинского полуострова стартовал. Такое заявление глава украинского государства сделал во время брифинга в Киеве.