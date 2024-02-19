В Испании убили летчика РФ, который перешел на сторону Украины: подробности

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Лиля Воробьева
В ГУР подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова, похитившего в РФ Ми-8 и перегнавшего его в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина .
Максим Кузьминов. Фото: "Медиацентр-Украина"
"Можем подтвердить факт смерти", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя появившуюся в СМИ информацию.
Перед тем СМИ Испании сообщали о том, что в городке Ла-Вильяхойос в Аликанте найден мертвым 33-летний украинец. К слову, Максиму Кузьминову 28 лет. А местные правоохранители начали расследование убийства.
Также СМИ пишут, что вскоре после того, как было обнаружено тело, испанские правоохранители получили сообщение об обнаружении сгоревшего автомобиля в соседнем городке Эль Кампелло, на котором вероятны скрылись убийцы.
"Первая версия – это сведение счетов", – комментируют для ABC испанские правоохранители.
В свою очередь, российские и пропагандистские СМИ написали, что убитым мог быть Максим Кузьминов, который похитил по поручению ГУР российский военный вертолет и переправил его в Украину.
Кремлевское же издание Il Corrispondente написало, что Кузьминов был застрелен 12 выстрелами, а затем его переехало авто убийц.
Также пропагандистские СМИ пишут, что якобы на теле было найдено 100 000 евро.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на уникальную спецоперацию ГУР в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы ГУР Минобороны провели уникальную операцию во временно оккупированном Крыму. В то же время лидер украинцев заявил, что та операция пока не означает, что процесс деоккупации украинского полуострова стартовал. Такое заявление глава украинского государства сделал во время брифинга в Киеве.
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Ігор
сегодня, 19:44
Доля зрадника. Особливо, якщо той повірив корумпованим обрізаним. Ось і Еквадор, спочатку зголосився передати зброю, а коли корумповані контори Кулеби пОПи Мінстеця підняли хвалькуватий розголос - пожалів і відмовився. Ну не відбулась державницька поведінка і, відповідно, країна. Тепер, десь Чехія знайшла снаряди. Ви продажні Божі: Портніков - Соловйов гучніше похваліться цим, відосик з проросійським Фюрером зробіть, щоб і ті пожаліли і відмовились, як цілий Австралійський континент з гелікоптерами.