Данилов объяснил, почему Россия от КНДР и Ирана получает быстрее, чем Украина от Запада

В демократических государствах мира, в отличие от авторитарных, проходят необходимые процедуры для предоставления Украине вооруженной и финансовой поддержки, поэтому помощь может задерживаться. Как передате портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Что касается поставки Украине помощи странами-партнерами. В демократических государствах должны проходить демократические процедуры. Сейчас они происходят. Конечно, мы бы хотели, чтобы они очень быстро двигались, но это элемент демократии – постепенное прохождение всех процедур, необходимых для получения помощи", – высказался Алексей Данилов.

По его словам, в авторитарных странах нет подобных процедур, а также "никто не обращает внимания на мнение населения, избирателей". Поэтому, например, КНДР и Иран могут в кратчайшие сроки переправлять России военную помощь.

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