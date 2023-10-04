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Убегали от мобилизации: ГПСУ задержала уклонявшихся, которые пытались прорваться через границу на автомобиле (ВИДЕО)

Пограничники смогли разоблачить организатора незаконной сделки по пересечению границы и двух мужчин, воспользовавшихся его "услугами".

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Работники Черновицкого пограничного отряда поймали троих мужчин, пытавшихся на автомобиле прорваться через румынско-украинскую границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГПСУ.

Убегали от мобилизации: ГПСУ задержала уклонявшихся, которые пытались прорваться через границу на автомобиле (ВИДЕО)

Пограничники задержали уклонистов, которые пытались пересечь границу

Сотрудники Государственной пограничной службы получили оперативную информацию о жителе Черновицкой области, который пытался незаконно перевезти двух мужчин через украинско-румынскую границу во избежание мобилизации. В результате произошло преследование автомобиля с беглецами и их задержка. Соответствующее видео было опубликовано в ГПСУ.


Уклонисты воспользовались "услугами" организатора незаконной сделки по пересечению границы и заплатили за это 4,5 тыс. долларов и 5,9 тыс. долларов. Пограничники оформили на обоих административное нарушение по ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Организатор, пытавшейся вывезти уклонистов, может получить уголовную ответственность по 332 статье УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса среди украинцев, которым задали вопрос, нужно ли отправлять на фронт мужчин, которые избегают мобилизации и пытаются бежать за границу.

Также "Комментарии" писали о советнике ОП Михаиле Подоляке, который рассказал, что будет с уклонистами, которые вернутся в Украину после войны. По словам представителя Зеленского, такие лица будут иметь проблемы, когда будут снова въезжать на территорию Украины, ведь нужно будет объяснить незаконное пересечение государственной границы.



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