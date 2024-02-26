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У Зеленского высказались о блокировке Telegram: с каким «злом» будут бороться

В Офисе президента хотят, чтобы телеграмм-каналы с большими аудиториями работали в рамках закона о медиа

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власть рассматривает телеграмм, как инструмент, и пока он работает в Украине, нужно, чтобы каналы с большими аудиториями работали в рамках закона о медиа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Детектору медиа" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского высказались о блокировке Telegram: с каким «злом» будут бороться

Телеграмм. Фото: из открытых источников

На Банковой называют телеграмм – инструментом и, если будут технические решения, запрещающие использование телеграмм, то его не будут использовать. Но пока он есть. 

"Конечно, мы хотим, чтобы соответствующие телеграмм-каналы выглядели как медиа, то есть, чтобы было понятно, кто владельцы, кто редакция, и так далее – и будем в этом направлении продвигаться. Но, если у них 2,5 или 3 миллиона подписчиков, это люди, которые это читают!", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП назвал анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат, "злом".

"Я считаю, что анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат – это зло. Но если телеграмм-канал идет к созданию редакции, к открытости и т.д., он может быть медиа", – высказался Михаил Подоляк.

Он также считает, что государство должно использовать доступные инструменты, чтобы выяснить, кто ведет анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат.

Стоит отметить, вопрос о возможном запрете Telegram подымается уже не первый раз. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи. Поэтому власти считают, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине. 

Читайте также на портале "Комментарии" — каким СМИ доверяют украинцы: почему власть намекает на запрет Telegram.




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Источник: https://t.me/detector_media/14413
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Обсуждения

ufo

сегодня, 18:01

Харя Кришны, ага, где-то уже видел такое. Это было бы даже смешно , если б не было грустно. Рвемся в европу, но почему-то делаем все как на болотах.

Харя Кришны

сегодня, 16:52

Єдиний помийний марафон - у Телеграм. Хто не єдиний, того банити. Шось мені це нагадує. А, партія така є на болотах: Єдине болото. Правильним шляхом кульгаєте, товариші комедіанти. Треба ще, щоб Гімн зранку виконував на роялі президент, так як він вміє.

Ігор

сегодня, 16:03

Чому ми ще не перемогли? То от чому ми ще не перемогли!


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