У Зеленского высказались о блокировке Telegram: с каким «злом» будут бороться

Власть рассматривает телеграмм, как инструмент, и пока он работает в Украине, нужно, чтобы каналы с большими аудиториями работали в рамках закона о медиа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Детектору медиа" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Телеграмм. Фото: из открытых источников

На Банковой называют телеграмм – инструментом и, если будут технические решения, запрещающие использование телеграмм, то его не будут использовать. Но пока он есть.

"Конечно, мы хотим, чтобы соответствующие телеграмм-каналы выглядели как медиа, то есть, чтобы было понятно, кто владельцы, кто редакция, и так далее – и будем в этом направлении продвигаться. Но, если у них 2,5 или 3 миллиона подписчиков, это люди, которые это читают!", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП назвал анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат, "злом".

"Я считаю, что анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат – это зло. Но если телеграмм-канал идет к созданию редакции, к открытости и т.д., он может быть медиа", – высказался Михаил Подоляк.

Он также считает, что государство должно использовать доступные инструменты, чтобы выяснить, кто ведет анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат.

Стоит отметить, вопрос о возможном запрете Telegram подымается уже не первый раз. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи. Поэтому власти считают, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине.

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