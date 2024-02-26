У Зеленского высказались о блокировке Telegram: с каким «злом» будут бороться

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Кравцев Сергей
Власть рассматривает телеграмм, как инструмент, и пока он работает в Украине, нужно, чтобы каналы с большими аудиториями работали в рамках закона о медиа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Детектору медиа" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Телеграмм. Фото: из открытых источников
На Банковой называют телеграмм – инструментом и, если будут технические решения, запрещающие использование телеграмм, то его не будут использовать. Но пока он есть.
Советник главы ОП назвал анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат, "злом".
Он также считает, что государство должно использовать доступные инструменты, чтобы выяснить, кто ведет анонимные телеграмм-каналы, публикующие компромат.
Стоит отметить, вопрос о возможном запрете Telegram подымается уже не первый раз. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что анонимность и отсутствие какой-либо ответственности в Telegram помогает распространять российские пропагандистские месседжи. Поэтому власти считают, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — каким СМИ доверяют украинцы: почему власть намекает на запрет Telegram.
Обсуждения
Новости
ufo
сегодня, 18:01
Харя Кришны, ага, где-то уже видел такое. Это было бы даже смешно , если б не было грустно. Рвемся в европу, но почему-то делаем все как на болотах.
Харя Кришны
сегодня, 16:52
Єдиний помийний марафон - у Телеграм. Хто не єдиний, того банити. Шось мені це нагадує. А, партія така є на болотах: Єдине болото. Правильним шляхом кульгаєте, товариші комедіанти. Треба ще, щоб Гімн зранку виконував на роялі президент, так як він вміє.
Ігор
сегодня, 16:03
Чому ми ще не перемогли? То от чому ми ще не перемогли!