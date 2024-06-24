У Зеленского предупредили о серьезной угрозе для гражданских в Крыму: как спастись

Российские захватнические войска во временно оккупированном Крыму пытаются спрятать военные цели среди гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами", — написал Подоляк.

Напомним, в воскресенье российская ПВО сбила ракету над пляжем в Севастополе. По последним данным, в результате работы ПВО погибло 4 человека, еще 151 – пострадал.

Интересно, что Кремль поспешил обвинить ВСУ в гибели людей. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что "мирное предложение" Владимира Путина по Украине остается в силе и после ударов по Севастополю.

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