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У Зеленского предупредили о серьезной угрозе для гражданских в Крыму: как спастись

Михаил Подоляк обвинил Россию в попытке прикрыться гражданскими в Крыму

24 июня 2024, 16:32 comments1424
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска во временно оккупированном Крыму пытаются спрятать военные цели среди гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского предупредили о серьезной угрозе для гражданских в Крыму: как спастись

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью. Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами", — написал Подоляк.

Напомним, в воскресенье российская ПВО сбила ракету над пляжем в Севастополе. По последним данным, в результате работы ПВО погибло 4 человека, еще 151 – пострадал.

Интересно, что Кремль поспешил обвинить ВСУ в гибели людей. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично заявил, что "мирное предложение" Владимира Путина по Украине остается в силе и после ударов по Севастополю.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда Крым будет обречен: почему остров может стать ловушкой для оккупантов. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России понимают неизбежность такого удара: СМИ узнали, что вскоре может произойти с Крымом.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/257
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