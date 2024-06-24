Песков сделал новое заявление о «мирном предложении» Путина

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "мирное предложение" Владимира Путина по Украине остается в силе и после ударов по Севастополю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление Пескова.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Отметим, глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Об этом он заявил 20 июня на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.
Также Владимир Путин назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" в отношении Украины ожидаемой.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал новое условие прекращения войны. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров, ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина.
Также издание "Комментарии" сообщало – план Москвы провалился: какое заявление сделал Вьетнам после визита Путина.
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