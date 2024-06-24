Песков сделал новое заявление о «мирном предложении» Путина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "мирное предложение" Владимира Путина по Украине остается в силе и после ударов по Севастополю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", цитируя заявление Пескова.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Отметим, глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Об этом он заявил 20 июня на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам.

"Надежды на кулуарные переговоры с Западом не оправдались. Не думаю, что нигилизм по мирным предложениям будет вечно. Предложения России будут меняться в зависимости от ситуации на земле", — заявил он во время итоговой пресс-конференции.

Также Владимир Путин назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" в отношении Украины ожидаемой.

"Я как раз и ожидал именно такой реакции – на первом этапе. Но что будет позже – это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле", — сказал диктатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал новое условие прекращения войны. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров, ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – план Москвы провалился: какое заявление сделал Вьетнам после визита Путина.



