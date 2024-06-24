План Москвы провалился: какое заявление сделал Вьетнам после визита Путина

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Кравцев Сергей
Вьетнам считает США своим стратегическим партнером по экономическим и инвестиционным вопросам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, сообщает "Vietnam Plus".
Путин во Вьетнаме. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что на днях во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он провел встречу с главой МИДа Вьетнама.
В то же время, Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и преуспевающего Вьетнама".
Интересно и то, что Критенбринк прибыл во Вьетнам меня через сутки после визита туда российского диктатора Владимира Путина. По результатам его визита было подписано более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на критику США по поводу вторжения РФ в Украину, Вьетнам приветствовал Путина с официальным визитом, подчеркнув свои многолетние отношения с Россией. До этого в комплиментах Путину и России расходился северокорейский диктатор Ким Чен Ын, устроив настоящее шоу по случаю визита хозяина Кремля. Почему именно сейчас Путин совершил эти визиты? Какие будут их последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Міха
24 июня 2024, 10:39
Евгений, Бо це двійник
Евгений
24 июня 2024, 08:51
Какого ж хрена вы тогда путина не арестовали и не передали в международный суд, партнеры хреновы!