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План Москвы провалился: какое заявление сделал Вьетнам после визита Путина

На днях во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк

24 июня 2024, 07:35 comments8699
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Кравцев Сергей
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Вьетнам считает США своим стратегическим партнером по экономическим и инвестиционным вопросам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, сообщает "Vietnam Plus".

План Москвы провалился: какое заявление сделал Вьетнам после визита Путина

Путин во Вьетнаме. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на днях во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он провел встречу с главой МИДа Вьетнама.

"Вьетнам готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства с целью эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения к независимости, суверенитету, территориальной целостности и политическим институтам друг друга", — заявил после встречи Буй Тхань Шон.

В то же время, Критенбринк подтвердил приверженность США поддержке "сильного, независимого, самостоятельного и преуспевающего Вьетнама".

Интересно и то, что Критенбринк прибыл во Вьетнам меня через сутки после визита туда российского диктатора Владимира Путина. По результатам его визита было подписано более десяти соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны.

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Источник: https://www.vietnamplus.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-tiep-tro-ly-ngoai-truong-hoa-ky-post960601.vnp
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Обсуждения

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Міха

24 июня 2024, 10:39

Евгений, Бо це двійник

Евгений

24 июня 2024, 08:51

Какого ж хрена вы тогда путина не арестовали и не передали в международный суд, партнеры хреновы!


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