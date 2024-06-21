О чем говорят визиты Путина в КНДР и Вьетнам: почему нужно активизироваться Западу

Несмотря на критику США по поводу вторжения РФ в Украину, Вьетнам приветствовал Путина с официальным визитом, подчеркнув свои многолетние отношения с Россией. До этого в комплиментах Путину и России расходился северокорейский диктатор Ким Чен Ын, устроив настоящее шоу по случаю визита хозяина Кремля. Почему именно сейчас Путин совершил эти визиты? Какие будут их последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Вялая реакция Запада давно должна прекратиться

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что именно сейчас Владимир Путин посетил Северную Корею и Вьетнам неслучайно.

"Это своего рода последствия визита диктатора в Китай и его общение с Си Цзиньпинем, ведь они вместе строят новый миропорядок. И нужно понимать, что исторически не очень хорошие отношения сложились между Китаем и Вьетнамом. Там есть определенные неразрешенные споры и проблемы. И как раз при посредничестве Путина выстраивается коалиция. Но главными в этом вопросе, безусловно, являются Китай, а дальше уже идут Россия, Северная Корея, пытаются втянуть туда Вьетнам, понятно, что в этой коалиции уже Иран и Беларусь где-то на подтанцовке. Поэтому эти страны выстраивают не просто какую-то коалицию против мирного плана по Украине. Они пытаются навязать другой мировой порядок, в котором эти авторитарные режимы насильственным путем пытаются предложить свою модель нового миропорядка", – отметил эксперт.

Андрей Сенченко подчеркнул, что шансы реализовать свои планы у авторитарных режимов возрастают от того, столь непоследовательно и вяло действует демократический мир.

"Запад постоянно опаздывает с реакцией. Надо было реагировать, когда Путин вторгся в Грузию. Нужно было защищать демократический мир и демократическое устройство нашего будущего, а получилось так, что цивилизованные страны защищали жизнь, к которой они привыкли. А что там с какой-то Грузией их не очень-то обходило. Гораздо проще выразить очередную обеспокоенность, чем сделать решительные шаги. То же происходило, когда россияне захватывали Крым. Эта вялая реакция наблюдается и сейчас, потому что идет третий год полномасштабной войны, а мы до сих пор не получили истребители F-16. Все эти действия Запада анализируются авторитарной коалицией, которая уже отчетливо вырисовывается. Авторитарные режимы такие действия Запад воспринимают как слабость", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он отмечает, что Путин и компания не остановятся. Их можно только остановить, не развязывая Третью мировую войну, а наступая именно с точки зрения международного права, международных соглашений.

"Должна быть на порядок другая поддержка Украины – вооруженная и экономическая. К тому же нужно прекратить все эти шатания по санкциям, нужно просто остановить энергетический экспорт России", – убежден Андрей Сенченко.

Путин хочет показать, что его страна не изолирована в Азии

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко так прокомментировала ситуацию:

"Пока мы находимся в процессе переформатирования геополитических центров влияния с консолидацией стран вокруг региональных гегемонов. Причем, эта консолидация происходит не только по принципу отношений между отдельными странами, но и на базе общих ценностей, что может объединять страны с разных континентов. Подобные объединения стран имеют большое значение. То, что Путин к этому относится очень серьезно, он сам подтвердил перед мирным Саммитом в Швейцарии, когда выступил с ультиматумами и новой попыткой запугать. Одной из целей его заявления было именно раскачивание позиций стран-участниц по Украине и уменьшение количества подписавшихся документом".

Что касается визитов диктатора в Северную Корею и Вьетнам, то, по мнению эксперта, он преследует цель консолидацию этих стран вокруг РФ – он хочет создать условную коалицию. Среди рассматриваемых для этого стран в России также Иран, Сирия, Китай и другие.

"Поиск союзников ведется на базе сложных отношений и даже конфронтации отдельных стран со странами Запада. Отсюда мы видим двустороннее желание сотрудничества в вопросах безопасности, торговли, инвестиций и в гуманитарной сфере. Также все эти страны являются потенциальными рынками для российских товаров и услуг, которые помогают РФ уменьшать последствия западных торговых ограничений", – отметила Ева Антоненко.

Она отметила, что с Вьетнамом ситуация несколько иная. Эта страна является важным партнером для США и других западных стран для Индии. Вьетнаму приходится сбалансировать экономические связи с Китаем. В этом контексте страна привлекательна для Путина.

" Путин последними визитами хочет показать, что его страна не изолирована в Азии, сохраняет свое влияние на Востоке и взаимодействует со стратегически важными странами региона. Кроме того, укрепление связей между Россией, Северной Кореей и Вьетнамом может привести к усилению напряженности в отношениях с США и их союзниками в регионе, потенциально усилив существующее геополитическое соперничество. А углубление их военного сотрудничества вызывает беспокойство по поводу региональной безопасности и может иметь последствия для глобальной стабильности. При этом не стоит забывать, что углубленное сотрудничество Путина со странами, в отношении которых введены западные санкции, существенно не изменит существующий мировой порядок, поскольку эти страны относительно изолированы на мировой арене, а их коллективное влияние остается ограниченным. Точные результаты еще предстоит увидеть, но они, вероятно, будут способствовать более многополярному и менее стабильному мировому порядку", – подытожила Ева Антоненко.

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