У Зеленского оценили визит Си Цзиньпина в США

В Украине оценивают итоги визита лидера КНР Си Цзиньпина в США с осторожным оптимизмом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем Telegram-канале сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Советник отметил, встреча лидеров США и Китая – Джо Байдена и Си Цзиньпина – это позитивный сигнал всему миру: диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, обязательность правил, стабильность и предсказуемость.

По мнению Подоляка, эта встреча двух лидеров также стала лучшей демонстрацией того, кто сегодня реально влияет на события в мире. России больше нет в списке стран, от позиции которых зависят многие процессы во мире. На сегодняшний день Россия почти утратила свою субъектность. Все из-за того, что Москва делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. Из-за этого Кремль имеет отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 15 ноября, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. По мнению Байдена, встреча оказалась "конструктивной и продуктивной", а отношения между Вашингтоном и Пекином можно охарактеризовать как конкурентные. Он считает, что стороны достигли реального прогресса, отметив, что на встрече поднимался и вопрос войны России против Украины. Си Цзиньпин же выразил уверенность в "светлом будущем" китайско-американских отношений, а также заявил об отсутствии планов военных действий Китая против Тайваня в ближайшие годы. Какие выводы можно сделать на данный момент, исходя из доступной информации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



