У Зеленского обяжут учить еще один язык: кого коснется

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, официально определяющий статус английского, как одного из языков международного общения в Украине. Если законопроект будет одобрен, английским должны будут владеть госслужащие категории "А", часть категории "Б" и "В", а именно — главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. Об этом сообщают "Комментарии".

Английский язык - один из самых популярных в мире

Обязательно английский язык должны будут знать председатели ОГА, их первые заместители и заместители, офицеры, список которых будет установленный Кабмином. Знания инглиша будут требовать у полицейских среднего и высшего звена, руководителей гражданской защиты, налоговиков, таможенников, руководителей госпредприятий.

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Кроме того, информационные материалы о культурных мероприятиях в государственных и коммунальных предприятиях будут дублироваться на английском языке.

"Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что ранее о необходимости принятия английского языка вторым государственным говорил секретарь СНБО Алексей Данилов, а впоследствии за его особый статус выступал глава правительства Денис Шмыгаль.

Английский является одним из самых распространенных языков в мире. После обретения независимости британскими колониями английский остался либо родным языком для большинства населения США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, либо одним из официальных языков Индии, Нигерии. Он является родным для около 335 млн человек (2003 год), третьим родным языком в мире после китайского и испанского, людей, говорящих на нем (включая тех, для кого он является вторым языком), — более 1,3 млрд человек (2007). Он также один из шести официальных и рабочих языков ООН. Английский язык является официальным в 58 странах.



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