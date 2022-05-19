У Зеленского объяснили, каким способом теперь будут «разговаривать» с Россией

Переговоры, на которых обсуждается прекращение огня и при этом российские войска остаются на территории Украины, не интересна украинской власти. Таким переговоры не имеет никакого смысла и перспективы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Слово и дело

Советник главы Офиса президента отметил, что нет никакого смысла обсуждать прекращение огня, потому что это невозможно без полного вывода российских войск с украинской территории. Гражданам Украины не нужен новый "Минск", подписание которого не сможет гарантировать того, что война через пару лет вновь не вернется на украинскую землю.

Подоляк подчеркнул, пока Россия не готова уйти с украинской земли, единственная переговорная платформа – это оружие санкции и деньги.

Читайте на портале "Комментарии" – в Кремле продолжают намекать на то, что готовы к аннексии новых территорий. Речь идет не только о тех территориях, которые временно захвачены российскими оккупантами, но и о тех территориях, куда российские войска зашли раньше. В первую очередь, речь идет о территориях Грузии и Молдовы. Эксперты в эксклюзивном интервью разобрали вероятность такого сценария, а также обозначили причины, почему Кремль может, как принять такой сценарий, так и отказаться от него.

Также издание "Комментарии" сообщало – с каждым днем мощь российской армии в Украине снижается. Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами — вместо соединений по несколько сотен человек. В Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине.





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