Где остановится Путин в Украине: какие территории Кремль собрался аннексировать и почему

Главной целью российских оккупантов, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), остается восток Украины. При этом то и дело появляются сообщения о намерении РФ объявить своей "собственностью" (в том или ином виде) захваченные территории Запорожской и Херсонской областей. Не исключена и ставка на аннексию де-факто подконтрольных РФ территорий не только Украины, но и Грузии, Молдовы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти сообщения, а также окапывания россиян на недавно захваченных территориях, тогда как еще недавно они уверяли, что ни о какой оккупации Украины речи не идет.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Надежды РФ "закрепить" за собой украинские территории таким образом – ложны

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш размышляет так:

"Мы не знаем, как будет действовать Путин, но можем моделировать его действия, исходя из их целесообразности. Если брать за основу, что это адекватный человек, то, по идее, ему не выгодно аннексировать территории Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Ведь на данный момент и Молдова, и Грузия сохраняют скорее нейтралитет по отношению к российской агрессии против Украины. По крайне мере, не накладывают санкции на РФ. Если же россияне аннексируют грузинские и молдавские территории, то официальным Тбилиси и Кишиневу придется присоединиться к санкционной политике против РФ. Вероятно, даже начало вооруженного конфликта (может, не по воле правительств Грузии и Молдовы, но – по воле народов, с созданием тех же добробатов). Соответственно, линия фронта для Путина растянется. А он и так увяз в Украине. Ему не выгодно открывать новые фронты".

А вот аннексия временно оккупированных территорий Украины выглядит с точки зрения Кремля вполне целесообразно, считает эксперт. Таким образом, РФ как бы "закрепляет" их за собой. И надеется, что Украина, коллективный Запад не захотят воевать непосредственно с Россией за "ее территории", которые она намерена "защищать", угрожая применением ядерного оружия.

"Но надежды РФ "закрепить" за собой украинские территории таким образом – ложны. Мы точно будем их отвоевывать. И логика, которая сработала 8 лет назад с Крымом, в новых реалиях, после открытого нападения россиян на Украину в феврале-2022, уже не сработает", – поясняет Сергей Гармаш.

Но, уточняет он, если мы исходим не из логики, а, например, из того, что Путин серьезно болен (как периодически сообщают в западных СМИ), то его мотивацией может быть не целесообразность, а желание успеть, пока жив, захватить и присоединить к РФ как можно больше территорий. Чтобы войти в историю как "собиратель земель".

"Если анализировать психотип Путина, ему присуще некое мессианство. И если он действительно болен, если ему не так долго осталось, он может пойти на аннексию, которая с точки зрения логики – не выгодна России. Но выгодна ему как "исторической личности", которой он себя считает", – отмечает Сергей Гармаш.

Он предполагает, что окружение Путина понимает пагубность всех его последних решений, в том числя для России. Но мешать ему не будет, в том числе, если хозяин Кремля решится на новую аннексию. Просто после его смерти будут пересмотрены все эти "результаты".

Похоже на то, что Путин сам понимает – с Украиной у него ничего не получилось

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии" уверен, что всё, в конце концов, будет решаться на поле боя.

"Союзнические войска – т.н. "Л-ДНР" и РФ воюют за захват всего Донбасса. За, как они говорят, "республики" в границах Донецкой и Луганской областей. Это – одна история. А если часть Запорожской и Херсонской областей будут присоединены непосредственно к РФ, это уже совсем другая история. Потому что тогда эти территории будут считаться Россией (внутри самой России). Как Крым. Со всеми вытекающими последствиями в виде возможно применения россиянами тактического ядерного оружия для защиты "своей" земли", – поясняет эксперт.

Но у него складывается впечатление, что у Кремля сейчас нет четкой стратеги. Набрасывают варианты, которые сами же потом отметают (в том числе благодаря мужеству ВСУ, соответствующей реакции Запада). Плюс не будем забывать, что захват новых территорий – это автоматическое вливание туда огромных средств (которых в РФ с каждым днем всё меньше) на фоне новых санкций.

"Пока похоже на то, что россияне всё же хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей. А там – возможен торг. Если нет – война на истощение. На то, кто сможет ресурсно, экономически, кадрово ее выдержать. Надеемся, что сможем мы. У нас есть для этого все предпосылки. Резерв у нас довольно большой, помощь Запада – огромная, которая идет и будет идти. К тому же, война идет на нашей территории, у нас – огромная мотивация бить оккупантов", – отмечает Алексей Голобуцкий.

В пользу России, по его словам,– то, что это мощное огромное государство, которое вопреки многим факторам имеет в истории немало примеров неожиданных побед. Прежде всего, за счет того, что плевало на человеческие жизни ("забросать позиции противника трупами", "бабы еще нарожают"), вечно брело каким-то своим непонятным путем.

"Но это всё была логика прошлого века. В 21-м это уже, думаю, не прокатит, – говорит эксперт. – Поэтому россияне и не проводят мобилизацию, а многие их угрозы так и остаются угрозами. Похоже на то, что Путин сам понимает – с Украиной у него ничего не получилось. И не получится. И он попросту ищет возможность (об этом периодически говорят Макрон и Шольц) выйти из конфликта, сохранив лицо. Хоть сохранять там уже нечего… При этом российско-украинская война уже стала глобальным явлением. Она влияет на продовольственную, энергетическую, миграционную, общую финансово-экономическую ситуацию в мире. Захочет ли коллективный Запад, чтобы Украина добила Россию? Пошла, скажем так, до последнего. Чтобы через поражение в Украине пошел слом системы в самой РФ. Или же выберут вариант компромиссов с Путиным? Этого пока мы не знаем. Но контуры того, по какому пути идти, акцентирую, вырисовываются именно на поле боя".

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