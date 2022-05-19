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Россия уменьшила амбиции: в Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине

Российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами - вместо соединений по несколько сотен человек

сегодня, 13:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Ранее российские войска наступали более массированно и ориентировались на то, чтобы захватывать большие города и территории. Теперь же для россиян считается успехом в наступлении в Украине оккупация сел и небольших участков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Washington Post", цитируя представителя Минобороны США.

Россия уменьшила амбиции: в Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

В Пентагоне отмечают, что последние недели показывают, что Россия снизила темпы своего наступления в Украине, что есть подтверждением снижения россиянами своих амбиций в Украине. Российские войска теперь наступают небольшими группами и имеют значительно меньшие задачи, нежели раньше. Причем, в атакующие группы теперь входит всего от нескольких десятков до сотни человек.

В оборонном ведомстве США рассказывают, если раньше российские войска в Украине нацеливались на оккупацию целых городов, то теперь довольствуются малым – установлением контроля над небольшими селами или даже участками дорог.

Отметим, похожую тенденцию зафиксировали и британской разведке. Там уже заявили, что российской наступление на востоке Украины фактически застопорилось. Из-за проблем в российской армии оно не может быть возобновлено, как минимум, в течении месяца. Системные проблемы у захватчиков продолжают нарастать. Кроме того, у российских военных существенно снизился морально-боевой дух. Многие из них отказываются продолжать воевать.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/18/russia-ukraine-war-putin-news-live-updates/
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