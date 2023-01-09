У украинцев могут урезать 50% пенсии: кого это коснется

Согласно действующему законодательству, в Украине могут урезать часть пенсии, а средства направить на погашение задолженности или выполнение обязательств. Забрать могут до 50% выплаты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "На пенсии".

Пенсии. Фото: из открытых источников

Вычеты из пенсий могут производиться на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (относительно имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариусов и других документов.

Размер отчисления из пенсии исчисляется из суммы, причитающейся пенсионеру к выплате, – сообщают специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Так, из пенсии может быть отчислено не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты); на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций; на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего; на возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

В других видах взысканий может быть отчислено не более 20 процентов пенсии. Отметим, при этом также ожидается повышение пенсий в 2023-м.

В бюджете на 2023 год Кабмин зарубил всю социалку: в условиях дефицита средств отказались и от индексации пенсий, и от повышения минималки. Единственное повышение пенсий, которое все-таки должно состояться, – ежегодное осовременивание.

Его ввели еще в 2017 году. Один из авторов "осовременивания" экс-министр соцполитики Андрей Рева рассказывает OBOZREVATEL: идея такого механизма состояла в том, чтобы повышать пенсии даже в условиях нулевой инфляции (ранее выплаты повышали только на уровень роста цен). Зависимость от инфляции в формуле осовременивания осталась. Благодаря этому, по расчетам Ревы, в 2024-м пенсии повысят на 24%.

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