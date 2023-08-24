У советника Байдена состоялся разговор с помощником Путина после мятежа Пригожина: подробности

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поговорил по телефону с помощником российского президента Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Разговор состоялся после провальной попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в конце июне. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, разговор Салливана и Ушакова состоялся сразу после волнений внутри России, за которыми стояли "вагнеровцы" в конце июня. Целью диалога было донести, что США не причастны к тому, что происходило в России.

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"Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", — сообщает газета со ссылкой на источники.

Отметим, вчера стало известно, что в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пытаясь таким образом публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после скандального мятежа наемников 24 июня.

Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, зачем Путин приезжал в штаб в Ростове, который ранее был захвачен Евгением Пригожиным.



