logo

BTC/USD

26449.43

ETH/USD

1671.82

LTC/USD

65.53

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У советника Байдена состоялся разговор с помощником Путина после мятежа Пригожина: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

У советника Байдена состоялся разговор с помощником Путина после мятежа Пригожина: подробности

По данным WSJ, советник Байдена Салливан звонил в Кремль, чтобы убедить Москву в непричастности США к мятежу Пригожина

сегодня, 10:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поговорил по телефону с помощником российского президента Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Разговор состоялся после провальной попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в конце июне. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

У советника Байдена состоялся разговор с помощником Путина после мятежа Пригожина: подробности

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, разговор Салливана и Ушакова состоялся сразу после волнений внутри России, за которыми стояли "вагнеровцы" в конце июня. Целью диалога было донести, что США не причастны к тому, что происходило в России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", — сообщает газета со ссылкой на источники. 

Отметим, вчера стало известно, что в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.                                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пытаясь таким образом публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после скандального мятежа наемников 24 июня. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, зачем Путин приезжал в штаб в Ростове, который ранее был захвачен Евгением Пригожиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/livecoverage/yevgeny-prigozhin-plane-crash-russia/card/senior-white-house-official-spoke-to-putin-adviser-about-prigozhin-in-june-cW8QeIEHojXMeedpAlrc?mod=Searchresults_pos2&page=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!