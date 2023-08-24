В Британии рассказали, зачем Путин приезжал в штаб в Ростове, который ранее был захвачен Пригожиным

Российский диктатор любит символы и показушность. Поэтому главная цель приезда Владимира Путина в штаб в Ростове-на-Дону, захваченный во время мятежа Евгения Пригожина в июне, было показать всем свою власть. Как предает портал "Комментарии", об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В британской разведке отмечают, 19 августа российский диктатор Владимир Путин совершил необычный визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который находится всего в 160 км от линии фронта. В штабе в основном сотрудники, которые непосредственно отвечают за войну против Украины, принимают решения, которые потом реализуются на поле боя.

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Британские специалисты отмечают, у Путина состоялся разговор с высшим офицерским составом. Был у президента РФ также личные разговор с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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