logo

BTC/USD

30199.55

ETH/USD

1853.36

LTC/USD

87.13

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события У Орбана назвали условие, при котором поддержат евроинтеграцию Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Орбана назвали условие, при котором поддержат евроинтеграцию Украины

Будапешт продолжает шантажировать Киев правами нацменьшинств в Закарпатье

сегодня, 17:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Венгрия будет выступать против евроинтеграции Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

У Орбана назвали условие, при котором поддержат евроинтеграцию Украины

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии отметил, Украина должна вернуть права национальным меньшинствам в Закарпатье.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Петер Сийярто также назвал пропагандой заявления Киева о том, что закон об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье отложен на год.                                                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — лишь одна из стран ЕС – Венгрия – согласилась присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". В гости к кровавому диктатору Путину сьездил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Венгрия продолжает разрушать единство внутри Еворосоюза – кто может поставить на место Виктора Орбана.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!