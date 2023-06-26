У Орбана назвали условие, при котором поддержат евроинтеграцию Украины

Венгрия будет выступать против евроинтеграции Украины, пока не будет решена проблема с правами нацменьшинств в Закарпатье. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Глава МИД Венгрии отметил, Украина должна вернуть права национальным меньшинствам в Закарпатье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Петер Сийярто также назвал пропагандой заявления Киева о том, что закон об ограничении преподавания на венгерском языке в Закарпатье отложен на год.

Читайте также на портале "Комментарии" — лишь одна из стран ЕС – Венгрия – согласилась присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который кремлевская пропаганда окрестила "российским Давосом". В гости к кровавому диктатору Путину сьездил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Известно также о расширении атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома", продолжающего хозяйничать на захваченной Запорожской АЭС. Почему не удается урезонить венгерские власти, открыто играющие на стороне Кремля? Что стоит за этим подыгрыванием? Какие выводы должна сделать Европа, какие рычаги воздействия подключить, какую политику пересмотреть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Венгрия продолжает разрушать единство внутри Еворосоюза – кто может поставить на место Виктора Орбана.



