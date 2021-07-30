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У дома убитой на Харьковщине 6-летней девочки собрались полсотни местных жителей: зачем (ФОТО)

Семье Третьяк отдали тело девочки после экспертизы

сегодня, 19:02
Автор:

Лиля Воробьева

Возле дома, где живет семья Мирославы Третьяк, собрались десятки местных жителей. Об этом пишет издание Newsroom.

У дома убитой на Харьковщине 6-летней девочки собрались полсотни местных жителей: зачем (ФОТО)

Тело девочки отдали родным (фото: newsroom.kh.ua)

Стало известно, что семьи, наконец, после всех экспертиз следствия отдали тело убитой 6-летней девочки. У дома ее семьи дежурят правоохранители.

Местные журналисты сообщают, что гроб с телом убитого ребенка, в пятницу, 30 июля доставили в родной город.

По информации местных СМИ, сегодня состоится отпевание Мирославы. Известно, что выразить свои соболезнования родным уже прибыли представители местных властей.

Также во время ожидания гроба с телом девочки не смог удержаться на ногах дедушка девочки. Мужчине прямо на улице стало плохо, поэтому медики сразу оказали ему первую медицинскую помощь.

Что известно об убийстве Мирославы Третьяк?

28 июля, ночью, в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третьяк, которая пошла на прогулку и не вернулась. Она была одета в желтые шорты и серую футболку. Кроме полиции, к поискам был задействован поисковый отряд "Милена", который сообщал, что ребенок пропал на улице Некрасова в поселке Старый Салтов около 18:00.
Сегодня утром в полиции рассказали о задержании убийцы. По данным правоохранителей, им оказался 13-летний житель поселка, который проживал по соседству. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в 23:50 в заброшенном доме Старого Салтова. Чтобы установить все обстоятельства трагедии, полиция пригласила мать предполагаемого преступника.

Родственники убитой в Старом Салтове шестилетней Мирославы Третьяк рассказали, что с подозреваемым, 13-летним подростком семья знакома давно. Парень проживает с семьей по соседству — на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдана часто видели на прогулках с детьми. Семья убитого ребенка даже жаловалась родителям парня, что детям необходимо играть отдельно через большую разницу в возрасте.


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Источник: https://www.newsroom.kh.ua/news/v-starom-saltove-proshchayutsya-s-shestiletney-miroslavoy-v-ubiystve-kotoroy-podozrevayut
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