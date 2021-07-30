У дома убитой на Харьковщине 6-летней девочки собрались полсотни местных жителей: зачем (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Возле дома, где живет семья Мирославы Третьяк, собрались десятки местных жителей. Об этом пишет издание Newsroom.
Тело девочки отдали родным (фото: newsroom.kh.ua)
Стало известно, что семьи, наконец, после всех экспертиз следствия отдали тело убитой 6-летней девочки. У дома ее семьи дежурят правоохранители.
Местные журналисты сообщают, что гроб с телом убитого ребенка, в пятницу, 30 июля доставили в родной город.
По информации местных СМИ, сегодня состоится отпевание Мирославы. Известно, что выразить свои соболезнования родным уже прибыли представители местных властей.
Также во время ожидания гроба с телом девочки не смог удержаться на ногах дедушка девочки. Мужчине прямо на улице стало плохо, поэтому медики сразу оказали ему первую медицинскую помощь.
28 июля, ночью, в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третьяк, которая пошла на прогулку и не вернулась. Она была одета в желтые шорты и серую футболку. Кроме полиции, к поискам был задействован поисковый отряд "Милена", который сообщал, что ребенок пропал на улице Некрасова в поселке Старый Салтов около 18:00.
Сегодня утром в полиции рассказали о задержании убийцы. По данным правоохранителей, им оказался 13-летний житель поселка, который проживал по соседству. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в 23:50 в заброшенном доме Старого Салтова. Чтобы установить все обстоятельства трагедии, полиция пригласила мать предполагаемого преступника.
Родственники убитой в Старом Салтове шестилетней Мирославы Третьяк рассказали, что с подозреваемым, 13-летним подростком семья знакома давно. Парень проживает с семьей по соседству — на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдана часто видели на прогулках с детьми. Семья убитого ребенка даже жаловалась родителям парня, что детям необходимо играть отдельно через большую разницу в возрасте.
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