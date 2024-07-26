"Ты сдохнешь в тюрьме": дочь Фарион напала на обвиняемого в убийстве ее матери (ВИДЕО)

В пятницу, 26 июля, в Галицком суде Львова началось судебное заседание, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Подозреваемый в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве 18-летний юноша из Днепра был доставлен в суд, где находилась и дочь погибшей София Семчишин.

Женщина пыталась выяснить у подозреваемого юноши, какие у него были мотивы убийства ее матери. Она говорила, что у юноши "уже нет времени", призвала его смотреть ей в глаза и возмущалась тем, зачем ему дали воды.

"Сволочь ты. Ты вырвал сердце всей нации. Подлец последний. Ты будешь гореть в аду. Ты сдохнешь в тюрьме", — сказала дочь Фарион, обращаясь к вероятному убийце.

Впрочем, судебное заседание по избранию меры пресечения перенесли на 16 часов. Известно, что отец юноши нанял ему частного адвоката, именно его прибытия ожидают.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрёл панаму еще в мае.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.

Известно, что юноше уже объявлено подозрение в умышленном убийстве.



