Трое фотожурналистов из Украины стали лауреатами Пулитцеровской премии

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на страницу Премии в Twitter.



Премия Пулитцера 2023. Фото из открытых источников

8 мая Колумбийский университет объявил лауреатов Пулитцеровской премии-2023 . За образцовую работу отметили и трое фотожурналистов из Украины: Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степаненко. Их команда, единственная, среди представителей международных медиа, две недели документировавшая преступления России под оккупацией в Мариуполе.

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Фотограф Евгений Малолетка, видеожурналист Мстислав Чернов и продюсер Василиса Степаненко снимали разрушенные многоэтажки, родильный, работу медиков и жертвы среди гражданских.

Как напомним, Пулитцеровскую премию учредил венгерско-американский журналист и издатель газет Джозеф Пулитцер. Он подарил свои сбережения Колумбийскому университету после своей смерти в 1911 году. На сегодняшний день размер премии составляет 15 тысяч долларов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — когда в Украине ожидать улучшения на рынке труда , — НБУ постепенно, украинская экономика выходит на довоенный уровень. Вместе с тем, до конца года прогнозируется и рост занятости и заработных плат.

Напомним, "Комментарии" писали, — Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен , сегодня в День Европы, символически посетила украинскую столицу. Среди основных целей приезда: обсуждение с руководством Украины ключевых направлений сотрудничества, предоставление финансовой поддержки для восстановления украинского государства и тема ответственности России за совершенные преступления. В ходе дискуссии также будут определены пути для ускорения переговоров с Украиной относительно ее вхождения в ЕС.