Третий год полномасштабной войны: сколько украинцев считают себя русскими

В июне 2024 года 95% опрошенных считают себя этническими украинцами, 2% – этническими русскими, 2% отнесли себя к другим этносам, 1,5% не определились со своей этнической принадлежностью. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

До начала войны, в 2021 году, украинцами считали себя 87% респондентов, русскими 9%.

В 2017 году 74% опрошенных в Украине чувствовали свою принадлежность только к одной национальности, 12% — сразу к двум или нескольким национальностям, 6% — не ощущали принадлежности ни к одной национальности, а 8% — не определились.

По данным опроса, проводившегося в 2024 году, доля тех, кто чувствует свою принадлежность только к одной национальности, выросла до 84%, доля тех, кто относит себя сразу к двум или нескольким национальностям, уменьшилась до 7%, и практически не изменилась доля тех, кто не чувствует принадлежности ни к одной национальности (5%).

Меньше стало тех, кто не определился с этнической принадлежностью (4,5%). По сравнению с 2017 годом среди этнических украинцев доля чувствующих свою принадлежность только к одной национальности выросла с 77% до 85%.

Отметим, в ходе этого же опроса выяснилось, что в июне 2024 года 75,5% респондентов, отвечая на вопрос, на каком языке более престижно разговаривать среди их друзей и коллег по работе или учебе, назвали украинский язык, 6% — русский, 16% ответили — "безразлично каким".

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