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Украинцы ответили, какие мирные договоренности с РФ могут поддержать

55% украинцев проголосовали против любых территориальных уступок России

сегодня, 11:37
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Кравцев Сергей

Социологи КМИС решили провести эксперимент и предложить респондентам три пакета возможных мирных договоренностей. Эксперимент является иллюстративным, поскольку вариантов может быть гораздо больше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Украинцы ответили, какие мирные договоренности с РФ могут поддержать

Переговоры. Фото: из открытых источников

Вариант с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС, поддерживают 38%, а для большинства — 54% — такой вариант категорически неприемлем.

В то же время, если Украина получит членство в НАТО (в дополнение к членству в ЕС), то даже с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий 47% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут — 38%.

А, если Украина помимо членства в НАТО и ЕС также сможет освободить хотя бы Херсонскую и Запорожскую, то на такой вариант будут согласны (хотя и преимущественно как тяжелый компромисс, поскольку другие территории останутся под контролем России) 57%. Категорически неприемлем такой вариант будет для 33%.

Сами пакеты звучали следующим образом. Пакет №1: Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными сейчас территориями. Украина отказывается от вступления в НАТО. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №2: хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №3: хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма. Украина возвращает контроль над Запорожской и Херсонской областями в полных пределах. Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

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