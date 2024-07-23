Украинцы ответили, какие мирные договоренности с РФ могут поддержать

Социологи КМИС решили провести эксперимент и предложить респондентам три пакета возможных мирных договоренностей. Эксперимент является иллюстративным, поскольку вариантов может быть гораздо больше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Вариант с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий и запретом на вступление в НАТО, однако со вступлением в ЕС, поддерживают 38%, а для большинства — 54% — такой вариант категорически неприемлем.

В то же время, если Украина получит членство в НАТО (в дополнение к членству в ЕС), то даже с откладыванием освобождения оккупированных сейчас территорий 47% готовы поддержать этот вариант, а категорически против будут — 38%.

А, если Украина помимо членства в НАТО и ЕС также сможет освободить хотя бы Херсонскую и Запорожскую, то на такой вариант будут согласны (хотя и преимущественно как тяжелый компромисс, поскольку другие территории останутся под контролем России) 57%. Категорически неприемлем такой вариант будет для 33%.

Сами пакеты звучали следующим образом. Пакет №1: Россия сохраняет контроль над всеми оккупированными сейчас территориями. Украина отказывается от вступления в НАТО. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №2: хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

Пакет №3: хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Крыма. Украина возвращает контроль над Запорожской и Херсонской областями в полных пределах. Украина становится членом НАТО и имеет подлинные гарантии безопасности. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления.

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