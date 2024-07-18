В мае 2024 года 75% украинцев убеждены, что отношения с Россией должны быть с закрытыми границами, визами и таможнями. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

При этом только 12% хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 0,3% хотели бы объединение стран в одну.

Сами социологи объясняют, перед Революцией Достоинства большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами. Только 15% настаивали на том, что отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями. Причем достаточно значимая доля респондентов (12%) желали даже объединения в одно государство.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), хотя все равно 48% считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилось до 5%).

Сразу после широкомасштабного вторжения до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией. К маю 2024 года показатель остается практически неизменным и фактически немного снизился.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, абсолютное большинство украинцев хотят ограждения от России и россиян.

"В 2020 году 57% украинцев верили, что в будущем Украина сможет нормализовать отношения с Россией, но сейчас можно уверенно говорить, что абсолютное большинство украинцев (справедливо) не хотят иметь ничего общего с Россией и россиянами и на много лет будут их воспринимать как врагов", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — по меньшей мере, 44% украинцев считают, что время для переговоров настало, но большинство из них не согласны на условия Кремля о том, что Киев вывел свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое требование неоднократно повторял российский диктатор Путин, акцентируя, что в таких условиях Москва якобы готова вступать в мирные переговоры с Украиной. Результаты обнародования обнародовал Центр Разумкова. Опрос проводился с 20 по 28 июня по заказу "Зеркала недели".



