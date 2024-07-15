По меньшей мере, 44% украинцев считают, что время для переговоров настало, но большинство из них не согласны на условия Кремля о том, что Киев вывел свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое требование неоднократно повторял российский диктатор Путин, акцентируя, что в таких условиях Москва якобы готова вступать в мирные переговоры с Украиной. Как информирует портал "Комментарии", результаты обнародования обнародовал Центр Разумкова. Опрос проводился с 20 по 28 июня по заказу "Зеркала недели".

Переговоры. Фото: из открытых источников

83% опрошенных не согласны на вывод войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах.

Что касается показателя настроений по регионам, то если украинские власти сообщат о начале переговоров, эту информацию спокойно воспримут на Юге страны – 60% опрошенных. В центре Украины – 49% украинцев. На западе страны – 35% граждан. На востоке – 33% жителей.

К центру относятся (Киевская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области). К мероприятию (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Хмельницкая и Волынская). К востоку (Луганская, Донецкая, Харьковская и Днепропетровская). К югу (Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Крым сегодня оккупирован Россией).

Читайте на портале "Комментарии" — с начала полномасштабной войны России против Украины рекордное количество россиян высказалось за то, чтобы были проведены мирные переговоры. Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр" (признанная в России "иностранным агентом") провела опрос и выяснила, что 58% граждан РФ поддерживают идею мирных переговоров. По данным исследователей, в прошлый раз рекордные показатели поддержки россиянами мирного переговорного процесса были зафиксированы в ноябре 2023 г. и октябре 2022 г. – составляли по 57%.



