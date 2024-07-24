На каком языке более престижно говорить среди друзей и на работе: мнение украинцев

В июне 2024 года 75,5% респондентов, отвечая на вопрос, на каком языке более престижно разговаривать среди их друзей и коллег по работе или учебе, назвали украинский язык, 6% — русский, 16% ответили — "безразлично каким". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

В 2015 году украинский называли наиболее престижным 43%, русский — 21,5%.

Абсолютное большинство (69,5%) респондентов, оценивая свой уровень владения украинским языком, ответили, что свободно им владеют, 27% — что их уровня владения украинским языком достаточно для общения на бытовом уровне, однако им трудно говорить на специальные темы, 2 % — что плохо понимают украинский язык, для них проблема общаться на нем, 0,5% — что вообще не понимают украинский язык.

Украинский язык родным назвали 78% опрошенных, в 2017 году таких было 68%, в 2015 году – 60%, в 2006 году – 52%. Ответили, что и украинский, и русский в равной степени являются для них родными, 13% опрошенных (в 2006 году такой ответ дали 16% респондентов в 2015 году – 22%). Доля тех, кто назвал родным русским язык, составляет 6%, в 2006 году таких было 31%, в 2015 году – 15%.

Разговаривают дома только или преимущественно на украинском 70,5% опрошенных, в 2015 году таких было 50%, в 2006 году – 46%. Разговаривают дома только или преимущественно на русском 11% опрошенных, в 2015 году таких было 24%, в 2006 году – 38%. Разговаривают примерно в равной степени на украинском и русском 18% (в 2015 году — 25%, в 2006 году — 15%).

Общаются за пределами дома (например, на работе, учебе) только или преимущественно на украинском языке 72% опрошенных, в 2023 году таких было 65%, в 2015 году — 46%. Только или преимущественно на русском — 8% опрошенных, в 2023 году — также 8%, в 2015 году таких было 24%. Разговаривают вне дома в равной степени на украинском и русском 20% (в 2023 году — 26%, в 2015 году — 29%).

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