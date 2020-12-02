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Транспорт при локдауне останавливать не будут, - Степанов

В Минздраве считают, что данное ограничение не сможет повлиять на эпидемическую ситуацию в стране

сегодня, 08:55
Автор:

Елизавета Черных

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе общественного транспорта в случае введения локдауна. По словам главы МОЗ, останавливать ее не будут, потому как в Минздраве считают, что данное ограничение не сможет повлиять на эпидемическую ситуацию в стране.

Транспорт при локдауне останавливать не будут, - Степанов

ФОТО: Из открытых источников

Министр здавоохранения считает, что в прекращении работы транспорта не будет необходимости, так как в связи с жесткими ограничениями не будут возникать "часы пик":

"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости — незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", — заявил Максим Степанов. 

Напомним, что министр инфраструктуры инфраструктуры Владислав Криклий также заявил, что работа общественного транспорта не будет прекращена. Чиновник заявил, что даже при жестких ограничениях, работа транспорта не прекратится. Министр сообщил, что транспорт — это "артерия", в первую очередь, для экономики. Поэтому, если ее остановить, пострадают не только украинские граждане. 

Он также рассказал и о функционировании авиасообщения в случае введения локдауна. Со своей стороны авиасообщение Украина также не планирует прекращать. Но стоит обращать внимание на ситуацию в стране, в которую планируется полет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января. 





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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/transport-lokdaune-ostanavlivat-budut-stepanov-1606836510.html
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