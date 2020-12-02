Транспорт при локдауне останавливать не будут, - Степанов

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Елизавета Черных
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе общественного транспорта в случае введения локдауна. По словам главы МОЗ, останавливать ее не будут, потому как в Минздраве считают, что данное ограничение не сможет повлиять на эпидемическую ситуацию в стране.
ФОТО: Из открытых источников
Министр здавоохранения считает, что в прекращении работы транспорта не будет необходимости, так как в связи с жесткими ограничениями не будут возникать "часы пик":
Напомним, что министр инфраструктуры инфраструктуры Владислав Криклий также заявил, что работа общественного транспорта не будет прекращена. Чиновник заявил, что даже при жестких ограничениях, работа транспорта не прекратится. Министр сообщил, что транспорт — это "артерия", в первую очередь, для экономики. Поэтому, если ее остановить, пострадают не только украинские граждане.
Он также рассказал и о функционировании авиасообщения в случае введения локдауна. Со своей стороны авиасообщение Украина также не планирует прекращать. Но стоит обращать внимание на ситуацию в стране, в которую планируется полет.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января.
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