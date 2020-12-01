Будет ли работать транспорт во время локдауна - Министр инфраструктуры

Вопрос работы транспорта после введения локдауна волнует почти каждого украинца. Граждан успел успокоить Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в утреннем выпуске "Завтрака с 1 + 1".

Будет ли работать транспорт во время локдауна Фото: insider.com

Он заявил, что даже при жестких ограничениях, работа транспорта не прекратится. Министр сообщил, что транспорт — это артерия, в первую очередь, для экономики. Поэтому, если ее остановить, пострадают не только украинские граждане.

Транспорт будет работать по обычному распорядку. К тому же, будут доступны как городские, так и междугородние и внутриобластные перевозки. Также можно будет свободно ездить поездами и электричками.

Со своей стороны авиасообщение Украина также не планирует прекращать. Но стоит обращать внимание на ситуацию в стране, в которую планируется полет.

Владислав Криклий выдвигает предположение, если будет действовать карантин, меньшему количеству людей понадобится транспорт. Соответственно, ситуация с заполнением салонов исчезнет сама собой.

Напомним, что в Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно — введение локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, усиленный карантин будет действовать с 24 декабря до 15 января. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, почему глава Минздрава Максим Степанов считает, что распространение коронавируса — не единственная причина, почему в Украине нужно ввести локдаун. По его словам, в зимний период обычно наблюдается и вспышка гриппа. Поэтому, если украинцы пересидят этот период дома, то уберегут себя сразу от двух болезней.

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