Кабмин определился с точными датами введения локдауна - СМИ

В Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января.

ФОТО: Из открытых источников

Вчера, 30 ноября, правительство Украины собралось за совещание, чтобы определиться с введением локдауна. Официального решения от Кабинета министров еще нет. Это подтвердила и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Сам Владимир Зеленский сообщил о необходимости определить реальные прогнозы, дабы понять, сможет ли выдержать государственная медицинская система. В случае решения правительства ввести локдаун, население будет проинформировано как можно скорее, чтобы успеть подготовиться с экономичной стороны.

В Верховной раде также не исключают вариант ужесточения карантина. Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений. Он также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Украине на само деле нужен локдаун. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, В зимний период обычно наблюдается вспышка гриппа. Поэтому, чтобы уберечься от двух болезней одновременно, Минздрав хочет ввести трехнедельный жесткий карантин. После трех недель Министерство здравоохранения надеется увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!