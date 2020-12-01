kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19371.98

ETH/USD

607.11

LTC/USD

88.08

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Кабмин определился с точными датами введения локдауна - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кабмин определился с точными датами введения локдауна - СМИ

По данным украинских СМИ, жесткие ограничения будут действовать с 24 декабря

сегодня, 08:21
Автор:

Елизавета Черных

В Кабинете министров Украины согласовали дату усиления карантинных ограничений, а именно введения локдауна. По данным украинских СМИ, которые ссылаются на личные источники в правительстве, ужесточенный карантин будет действовать якобы с 24 декабря по 15 января. 

Кабмин определился с точными датами введения локдауна - СМИ

ФОТО: Из открытых источников

Вчера, 30 ноября, правительство Украины собралось за совещание, чтобы определиться с введением локдауна. Официального решения от Кабинета министров еще нет. Это подтвердила и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. 

Сам Владимир Зеленский сообщил о необходимости  определить реальные прогнозы, дабы понять, сможет ли выдержать государственная медицинская система. В случае решения правительства ввести локдаун, население будет проинформировано как можно скорее, чтобы успеть подготовиться с экономичной стороны. 

В Верховной раде  также не исключают вариант ужесточения карантина. Глава парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде готовятся к возможному ужесточению карантинных ограничений. Он также отметил, что на введение локдауна будет влиять множество факторов, к примеру, количество проведенных тестов, количество инфицированных COVID-19, результаты эффективности карантина выходного дня и другие. 

Ранее "Комментарии" сообщали, почему Украине на само деле нужен локдаун. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, В зимний период обычно наблюдается вспышка гриппа. Поэтому, чтобы уберечься от двух болезней одновременно, Минздрав хочет ввести трехнедельный жесткий карантин. После трех недель Министерство здравоохранения надеется увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа.









Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/kabmin-viznachivsya-z-ostatochnimi-datami-vvedennya-lokdaunu-1678102.html?fbclid=IwAR3SML1ya4txUajGh8GG0VhEaieHLVni4EQhMUZwOe7ndWY7PL8-Ar24chI
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ