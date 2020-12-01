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Почему Украине на самом деле нужен локдаун - Степанов

Дело не только в коронавирусе

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Локдаун для Украины и для Министерства здравоохранения необходим не только чтобы уменьшить количество больных коронавирусом. Такой информацией поделился глава Минздрава Максим Степанов в ток-шоу "Свобода слова".

Почему Украине на самом деле нужен локдаун - Степанов

Почему Украине на самом деле нужен локдаун. Фото: 24 канал

Кроме COVID-19, есть еще одна веская причина — грипп. В зимний период обычно наблюдается вспышка этого заболевания. Поэтому, чтобы уберечься от двух болезней одновременно, Минздрав хочет ввести трехнедельный жесткий карантин.

Максим Степанов сообщает, что люди, больные гриппом, также рискуют получить осложнения в виде пневмоний. И больных также необходимо немедленно госпитализировать и изолировать от здорового населения.

После трех недель Министерство здравоохранения надеется увидеть сбалансированную и положительную статистику как коронавируса, так и гриппа.

Однако острая потребность в локдауне не гарантирует того, что он действительно будет. Правительство до сих пор не создало финальную модель карантина. Также Степанов отрицает введение жестких ограничений с 23 декабря.

Напомним, что в Верховной Раде не исключают введения локдауна в Украине. Глава парламента Дмитрий Разумков уверяет, что на решение об усилении карантина будет влиять много факторов: количество тестирований, количество инфицированных COVID-19, эффективность карантина выходного дня и другие.

Сейчас правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в стране. Он позволит не вводить те жесткие ограничения, что были весной, по всей стране. Такой тип карантина будет учитывать реалии в каждом регионе и избирательно вводить ограничения, которые будут касаться в том числе общественного транспорта, работы учреждений, школ, госучреждений.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1905475-stepanov-poyasniv-navischo-moz-potriben-tritizhneviy-lokdaun
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