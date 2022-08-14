Топливо снова подорожает: Кабмин готовит решение

Правительственный законопроект предлагает отказаться от "нулевой" ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на страницу законопроекта.

АЗС Фото: из открытых источников

Ставка акциза 100 евро на 1000 литров коснется всех видов топлива. В правительстве перечислили виды топлива, на которые будет установлена ставка: бензины моторные, тяжелые дестиляты, другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан и изобутан.

Что касается НДС, то он и в дальнейшем будет оставаться без изменений — 7%.

В правительство объясняют, что на такой непопулярный шаг вынуждены пойти в связи со сложной экономической ситуацией в стране и с необходимостью Украине платить по внешним долговым обязательствам. Эти средства еще ранее были привлечены государством для того, чтобы на европейском уровне отремонтировать ряд автодорог.

За счет подорожания стоимость топлива в правительстве рассчитывают увеличить поступления в Госбюджет ежемесячно на 2 млрд гривен.

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