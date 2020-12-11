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Time объявил "Человека года"

В этом году статус присудили двум людям

сегодня, 09:50
Автор:

Елизавета Черных
Традиционный конкурс популярных личностей, который проводит ежегодно американское издание Time, получил своих победителей. В этом году престижный статус "Человек года" получил кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден и будущая вице-премьер США Камале Харрис. 
Ведущие сотрудники американского журнала назвали Байдена новоизбранным президентом, а также отметили его ответственное и серьезное отношение к пандемии коронавируса в мире. 
Авторы журнала также были впечатлены тем, что Джо Байдену на президентских выборах в США удалось набрать наибольшее количество голосов избирателей за всю историю государства, побив рекорд экс-главы Америки Барака Обамы. 
В Time также отметили, что Джо Байден и Камале Харрис когда-то были соперниками, но сейчас они партнеры и "разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность". 
Напомним, что помимо Байдена на получение престижного статуса "Человек года" также претендовал и действующий глава Америки Дональд Трамп, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, а также "Движение за расовую справедливость". Камале Харрис в список претендентов не была включена ранее. 
Фото победивших в номинации политиков появилось на обложке журнала Time.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский еженедельник Time впервые за историю существования назвал "Ребенка года". Им стала 15-летняя юная исследовательница в сфере IT-технологий Гатанджали Рао. Благодаря современным технологиям девочка пытается решить важнейшие проблемы общества, 








Time объявил "Человека года"

ФОТО: Из открытых источников


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/11/12/2020/5fd2ef2d9a794702fa82d02b
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