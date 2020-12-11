Time объявил "Человека года"

Традиционный конкурс популярных личностей, который проводит ежегодно американское издание Time, получил своих победителей. В этом году престижный статус "Человек года" получил кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден и будущая вице-премьер США Камале Харрис.

Ведущие сотрудники американского журнала назвали Байдена новоизбранным президентом, а также отметили его ответственное и серьезное отношение к пандемии коронавируса в мире.

Авторы журнала также были впечатлены тем, что Джо Байдену на президентских выборах в США удалось набрать наибольшее количество голосов избирателей за всю историю государства, побив рекорд экс-главы Америки Барака Обамы.

В Time также отметили, что Джо Байден и Камале Харрис когда-то были соперниками, но сейчас они партнеры и " разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность".

Напомним, что помимо Байдена на получение престижного статуса "Человек года" также претендовал и действующий глава Америки Дональд Трамп, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, а также "Движение за расовую справедливость". Камале Харрис в список претендентов не была включена ранее.

Фото победивших в номинации политиков появилось на обложке журнала Time.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американский еженедельник Time впервые за историю существования назвал "Ребенка года". Им стала 15-летняя юная исследовательница в сфере IT-технологий Гатанджали Рао. Благодаря современным технологиям девочка пытается решить важнейшие проблемы общества,

































ФОТО: Из открытых источников

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