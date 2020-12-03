Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года": кто и почему одержал победу

Американский еженедельный журнал Time впервые за историю существования назвал "Ребенка года". Им стала 15-летняя Гатанджали Рао.

ФОТО: Из открытых источников

Популярное издание совместно с Nickelodeon выбрало юную исследовательницу в сфере IT-технологий из пяти тысяч номинантов от 8 до 16 лет. Гатанджали Рао поделилась успехами своей деятельности: благодаря современным технологиям девочка пытается решить важнейшие проблемы общества, к примеру, как загрязнение питьевой воды или буллинга.

"Даже в видеочате было заметно ее блестящий ум и щедрый дух, а также вдохновляющий месседж другим молодым людям: не пытайтесь решить каждую проблему, просто сосредоточьтесь на той, которая вас волнует. Гатанджали сказала: "Если я смогу это сделать, это сможет сделать каждый" ", — сообщили в журнале Time.

В американском издании также заявили, что уже более 90 лет редакция выбирает "Человека года", которой в прошлом году стала Грета Тумберг (шведская экологическая активистка, которая получила всемирную известность благодаря размышлениям об изменении климата). Тогда 16-летняя Грета стала первым "Человеком года", который моложе 25 лет.

Ранее "Комментарии" делились списком лучших актеров XXI века по версии журнала Time. Лидером рейтинга оказался 65-летний Дензел Вашингтон, дважды обладатель кинопремии "Оскар" и трижды "Золотого глобуса". Снялся в фильмах "Ураган", "Великий уравнитель" и многих других. В пятерку лучших актеров также попали: французская актриса Изабелль Юппер, британо-ирландец Дэниел Дэй-Льюис, канадский актер Киану Ривз и австралийско-американская актриса Николь Кидман.













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