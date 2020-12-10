Time опубликовал список "Человек года": всего четыре кандидатуры

Ставший уже традиционным конкурс популярных личностей, который проводит ежегодно американское издание Time, получил новых кандидатов. В этом году помимо реальных политиков авторы рейтинга предложили два собирательных образа.

Список позиций, которые могут претендовать на звание оказался достаточно коротким — там есть только четыре кандидатуры. Два места по праву заняли американские политики — действующий президент Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден. Такой выбор редакции обусловлен тем, что их политическая борьба занимала внимание многих на протяжении всего года. Фото и заявления противоборствующих политиков фактически не сходили с первых полос большинства популярных изданий.

В списке претендентов также оказался главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, но не один, а совместно с медицинскими работниками, которые боролись с эпидемией коронавируса.

Последним, четвертым, кандидатом на звание "Человек года-2020", стало "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Впрочем, Трамп уже отказывался от такого звания в 2017 году, ссылаясь на то, что не желает давать интервью. В своем твиттере он написал "Из Time позвонили сообщить, что меня возможно назовут "человеком года", как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае спасибо!".

Напомним, ранее в рейтинге "Человек года-2019" победила экоактивстка из Швеции Грета Тунберг, которая получила этот титул в 16 лет. Как сообщал портал "Комментарии", в Украине тоже проводится свой конкурс. Так, ранее народный артист Украины Михаил Поплавский был удостоен премии "Человек года" в номинации "Деятель искусств года".



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