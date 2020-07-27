Теракт в Луцке: в МВД объяснили, почему во время спецоперации не задействовали снайперов

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Во время спецоперации в Луцке силовики преднамеренно отказались от снайперов. Это нужно было сделать, чтобы не подвергать заложников еще большей опасности. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Максим Кривош, который назвался Максимом Плохим, захватил заложников в луцком рейсовом автобусе 21 июля. Около 12 часов он удерживал 13 человек без еды и воды, угрожая взорвать автобус. Лишь к вечеру заложников удалось освободить. В Министерстве внутренних дел уверены, что спецоперация прошла успешно, так как ни один из пассажиров автобуса не пострадал.

"Все разговоры, что якобы мы должны были прикончить террориста выстрелом снайпера, пусть они останутся для диванных экспертов. Рисковать жизнью ни одного из заложников мы не могли", - сказал Геращенко.

Он объяснил, что Кривош подготовился к захвату основательно. Он выбрал автобус, где на окнах висели шторы, а пассажиров специально рассадил возле окон, защищая таким образом себя. Сам он к окнам не подходил.

"Главным результатом спецоперации является то, что все заложники живы. А то, что террорист сейчас за решеткой, это уже успех", - подытожил заместитель министра.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем теракт в Луцке может угрожать украинцам в дальнейшем.

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