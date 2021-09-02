Температура воздуха уже не летняя: синоптик озвучила прогноз погоды на 3 сентября

Первая осенняя пятница, 3 сентября, порадует украинцев солнечной погодой. Практически на всей территории страны осадков завтра не прогнозируется. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик озвучила прогноз погоды на 3 сентября - фото из открытых источников

По прогнозу специалиста, температура воздуха будет уже однозначно не летней. В ближайшую ночь прогнозируется до +5...+10 градусов, а на протяжении дня температура будет колебаться в пределах +14...+19 градусов. В Южной части Украины до столбики термометров покажут до +20...+22 градусов.

Ветер в стране ожидается северо-западный, а на Юге, Востоке и в Центре страны он продержится порывистым к сильному.

В столице 3 сентября, по прогнозу Диденко, будет ветрено и прохладно, однако солнечно. Ночью температура снизится до +5...+8 градусов, а днем будет колебаться в пределах +15...+18 градусов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что синоптики сделали настораживающий прогноз, отметив, что второго бабьего лета, которое обычно приходит в октябре, в Украине может не быть. Второй месяц осени рискует стать намного холоднее, чем ноябрь и даже декабрь. А первый снег украинцы могут увидеть в последних числах октября. С каждым годом октябрь все больше не похож на себя. Ведь он все больше напоминает первый месяц зимы – по температурному режиму и по осадкам. Синоптики не исключают, что, если температура приблизится к нулю, то во второй декаде октября украинцы уже увидят мокрый снег.

Также в материале портала сообщалось, что мировое глобальное потепление повлияло и на климат в Украине. За последние несколько лет среднегодовая температура в стране заметно выросла. Это может стать результатом того, что уже в ближайшие 20 лет в Украине не будет зимы.





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