Метеорологи скорректировали прогноз: в Украине заснежит уже в октябре

Синоптики сделали настораживающий прогноз, отметив, что второго бабьего лета, которое обычно приходит в октябре, в Украине может не быть. Второй месяц осени рискует стать намного холоднее, чем ноябрь и даже декабрь. А первый снег украинцы могут увидеть в последних числах октября. Как передает издание "Комментарии", такой информацией во время общения с представителями СМИ поделилась заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет УНИАН.

Осень Фото: из открытых источников

По словам специалиста, с каждым годом октябрь все больше не похож на себя. Ведь он все больше напоминает первый месяц зимы – по температурному режиму и по осадкам. Вазира Мартазинова не исключает, что, если температура приблизится к нулю, то во второй декаде октября украинцы уже увидят мокрый снег.

Метеоролог отметила, украинцы привыкли, что у нас переход к зиме имеет плавный этап, когда нет аномально резкого похолодания, то теперь же холода могут нагрянуть, что называется внезапно. В итоге мы видим аномальные "качели" температуры, когда в октябре столбик термометра опускается ниже нуля, а с наступлением зимних месяцев, снова теплеет и плюсовая температура на улице.

Вазира Мартазинова отметила, календарная зима все меньше совпадает с зимней погодой. Зима может начаться в январе, а закончиться в феврале. В итоге, синоптикам очень сложно делать прогноз погоды, нет 100% уверенности.

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