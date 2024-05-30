"Темники", как во времена Кучмы: о чем говорит скандал с цензурой, какие будут последствия

В медиа-пространстве Украины разразился громкий скандал после того, как бывшего руководителя государственного информационного агентства "Укринформ" Алексея Мацуку обвинили в давлении на журналистов и распространении темников. Глава комитета свободы слова ВР Ярослав Юрчишин пообещал по этому поводу обратиться в Офис генерального прокурора. Председатель евроинтеграционного комитета ВР Иванна Климпуш-Цинцадзе требует судить всех, причастных к распространению темников. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Новость может отразиться на снижении международного рейтинга Украины

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что само по себе существование темников, "черных списков" гостей – практика не новая. Но сейчас, отмечает она темники попали в публичное пространство – и ненадолго станут предметом очередного скандала.

"Потому что одно дело, когда темники используются телеканалами в рамках редакционной политики – и другое, когда темники для ведущих СМИ "спускает вниз" власть, – поясняет эксперт. – Скорее всего, власть никак на это не отреагирует. А с учетом происходящих куда более громких событий, через пару дней эта новость о цензуре перестанет быть новостью. Для общественности наличие темников трагедией не является, это не ракета, прилетевшая в жилой дом".

В то же время, продолжает политолог, оппозиция, члены которой упомянуты во всплывших материалах, будет возмущаться. Но воспользоваться этой информацией для получения электоральных очков не сможет, ведь выборов нет – и не предвидится.

"Но эта новость может отразиться на снижении международного рейтинга Украины в оценках уровня свободы и демократии, – считает Анна Малкина. – Напомню, что недавно Госдеп США опубликовал отчет за 2023 год о нарушении прав человека в Украине, в котором упоминается национальный телемарафон и беспрецедентный уровень контроля власти за телевизионными новостями в прайм-тайм".

Это уже рашТВ получается

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

"Как для представителя медиа-сферы, для меня тема "темников" особенно болезненна. Любой руководитель от кого-то/чего-то зависит. И будет пытаться показать, что он на своем месте. Кто-то — авторитетом, кто-то — давлением, кто-то — реальными делами. Я в свое время руководил редакцией политических обозревателей, был замдиректора телеканала. И в творческом плане никогда не делал меньше, чем мои подчиненные. Демонстрировал, что требую от них делать то же, что могу сам. Понятно, что где коммерческая структура — у собственника свои взгляды. Если госструктура, как в случае, который мы сейчас разбираем, то тот или иной человек пытается также не войти в клинч с руководством".

Сейчас, продолжает эксперт, критерии оценки эффективности изменились. В тренде цитируемость, популярность. Не кто в эфире и как выглядит, а насколько его смотрят и цитируют, прислушиваются ли к мнению того или иного человека.

"И рекомендации "не приглашать", "не желательный" — выглядит странно в таком разрезе. Если гость топовый, если он интересен — это только в плюс тому или иному проекту. Если же та или иная точка зрения по каким-либо причинам "не формат" для той или иной редакции — можно привести тут же альтернативную, делая баланс. Такой условный батл всегда интереснее. А зритель, слушатель, читатель сам сделает вывод. Запрещать же, не рекомендовать приглашать тех или иных людей — так себе решение", – уверен Сергей Дойко.

Он акцентирует, что потребитель информации должен иметь возможность получать ее от разных спикеров, слушать разные точки зрения.

"Иначе это уже рашТВ получается! – говорит Сергей Дойко. – Я кардинально против каких-то запретов на гостей. Разве что уровень их экспертности недостаточен, если они не умеют аргументировать, оперировать фактами. Уверен, что волна, которая пошла сейчас насчет "темников", некоторым руководителям пыл остудит. Да, у нас война, ряд тем нужно подавать аккуратно. Но не рекомендовать кого-то, исходя из чисто политических взглядов, это рубить сук, на котором сидишь. Что, похоже, сделали те, кто сделал ставку на такие "темники", чем бы они это не аргументировали. Это клеймо".

Читайте также на портале "Комментарии" — саммит мира: почему Путин уже проиграл, что нужно продолжать делать Украине.



