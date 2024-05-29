Ермак вернул темники: детали скандала в государственном агентстве «Укринформ»

Алексея Мацуку, еще недавно руководившего государственным информационным агентством "Укринформ", обвинили в том, что он заставлял журналистов работать по темникам. По информации УП, он почти каждый день распространял в редакционных чатах темы, о которых желательно писать. Кроме того, Мацука также указывал, как нужно объяснять ключевые события в государстве. То есть Мацука вернул в журналистику уже подзабытое понятие "темники".

Алексей Мацука

Кроме того, журналисты получали списки с экспертами, к которым следует обращаться за комментариями, а также информацию о тех, к кому обращаться не рекомендовано. В списке нежелательных комментаторов были все оппозиционные политики. Однако журналисты агентства отказались выполнять приказы Мацуки и нового менеджмента и продолжали брать комментарии у тех политиков, которых считали нужным.

Журналисты издания напоминают, что, например, Мацука был возмущен действиями редакции, опубликовавшей блог Сергея Наева, который в то время был командующим Объединенными силами. Как раз тогда была информация о том, что якобы готовится его отставка. После этого Мацука отдал приказ журналистам согласовывать с ним публикацию всех без исключения блогов, статей и интервью.

Кроме того, Мацука просил не распространять через соцсети агентства контент бывшего главкома Валерия Залужного. Однако отдел SMM не выполнил эту просьбу.

Дошло до того, что в начале года из "Укринформа" начали массово уходить сотрудники, работавшие там годами. В частности, уволилось 45 человек, из них 30 за последние три месяца. Среди них была и заместитель гендиректора – куратор почти всех творческих редакций Марина Сингаевская. Именно она в январе на встрече с послами стран G7 рассказала о ситуации в "Укринформе" и о том, что журналистов заставляют работать по темникам.

После этого в Офисе президента начали думать, как выйти сухими из воды и решили уволить Мацуку.

Кстати, в УП утверждают, что Офису президента все-таки было чего бояться, ведь именно он контролировал "Укринформ" через Егора Сигарева, который был назначен заместителем Мацуки. Известно, что он однокурсник советников руководителя ОП (Андрея Ермака) Дарии Заровной и Владислава Власюка, который является секретарем санкционной группы Ермака-Макфола. Они вместе учились на юридическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко. Именно Власюка трое собеседников назвали неформальным куратором агентства от Офиса президента.



