Телефонные тайны: что скрывает подозреваемый в убийстве Фарион

Суд дал разрешение на просмотр телефонных записей по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение 8 августа принял следователь судья Галицкого райсуда Львова, открыв путь для анализа телефонных данных Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом резонансном преступлении.

Убийство Фарион: следствие получит доступ к телефонным звонкам подозреваемого

Решение суда позволяет правоохранителям получить доступ к входящим и исходящим звонкам, а также SMS и MMS, совершенные Зинченко в течение последних полутора лет.

Следователь, ведущий это дело, обратился в суд с ходатайством о временном доступе к данным мобильного оператора, являющейся охраняемой законом тайной. Основанием такого запроса стала необходимость установления обстоятельств преступления и выявления возможных сообщников или свидетелей.

Подробности ходатайства и решения суда

Находящийся под следствием Зинченко мог осуществлять важные телефонные разговоры и обмениваться сообщениями, которые могут содержать ключевые доказательства по делу об убийстве Ирины Фарион. Данные о звонках и сообщениях с 1 января 2023 года по 26 июля 2024 года должны быть проанализированы с целью выявления связей подозреваемого с другими лицами.

Следователи считают, что телефонные записи могут раскрыть новые обстоятельства, связанные с планированием или исполнением преступления, а также помочь определить контактировал ли Зинченко с другими лицами, которые могли быть причастны к убийству или знали о нем.

Ранее "Комментарии" писали, что в апелляционном суде Львова была рассмотрена жалоба на решение суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Главный подозреваемый, Вячеслав Зинченко, получил строгий запрет от своего адвоката на общение с прессой в связи с расследованием.

Читайте на портале "Комментарии" — Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Во время судебного заседания, которое проходило онлайн, появились родители Вячеслава, давшие эмоциональные комментарии в адрес обвинения. Они отрицают обвинения и утверждают, что против их сына нет никаких доказательств.