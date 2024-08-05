Родители Вячеслава Зинченко на суде: "Нет доказательств его вины"

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Во время судебного заседания, которое проходило онлайн, появились родители Вячеслава, которые дали эмоциональные комментарии в адрес обвинения. Они отрицают обвинения и утверждают, что против их сына нет никаких конкретных доказательств.

Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей: реакция родителей

На суде было решено, что апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, а определение следователя судьи – без изменений. Это решение привело к разочарованию среди родных Зинченко, которые прибыли на заседание с надеждой на изменение меры пресечения.

Александр Зинченко, отец Вячеслава, ответил на вопрос о деятельности сына во Львове и снятии трех квартир: "Мне не удивительно, что он сам уехал во Львов. Средства я сам ему дал. Как отец, я хочу отметить, что обвинения должны основываться на доказательствах, а доказательства отсутствуют".

Его мать, Лариса Зинченко, выразила гордость за сына.

"Можете ли вы назвать много ребят, которые в 18 лет ни разу не курили или не употребляли алкоголь? Он даже говорит по-украински лучше, чем я. Он мне рассказал о Степане Бандере, восхищался им, – подчеркивает она. – Я не знаю, почему мой сын оказался на скамье подсудимых. Это какая-то политическая игра.

На заседании также обсуждалась тема возможной причастности Вячеслава к неонацистскому движению, которое родители решительно отрицают. Александр Зинченко комментирует:

"Из чего вы взяли, что это именно его переписки? Ладно, даже если и оно переписывалось, то что такое неонацистское движение? Это такая зарегистрированная организация, ООО? Откуда взяли, что это самое неонацистское движение?"

Читайте на портале "Комментарии" — Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Украинским новостям его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.

