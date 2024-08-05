Родители Вячеслава Зинченко на суде: "Нет доказательств его вины"

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Черновалова Кристина
Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Во время судебного заседания, которое проходило онлайн, появились родители Вячеслава, которые дали эмоциональные комментарии в адрес обвинения. Они отрицают обвинения и утверждают, что против их сына нет никаких конкретных доказательств.
Суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей: реакция родителей
На суде было решено, что апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения, а определение следователя судьи – без изменений. Это решение привело к разочарованию среди родных Зинченко, которые прибыли на заседание с надеждой на изменение меры пресечения.
Александр Зинченко, отец Вячеслава, ответил на вопрос о деятельности сына во Львове и снятии трех квартир: "Мне не удивительно, что он сам уехал во Львов. Средства я сам ему дал. Как отец, я хочу отметить, что обвинения должны основываться на доказательствах, а доказательства отсутствуют".
Его мать, Лариса Зинченко, выразила гордость за сына.
На заседании также обсуждалась тема возможной причастности Вячеслава к неонацистскому движению, которое родители решительно отрицают. Александр Зинченко комментирует:
Читайте на портале "Комментарии" — Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Украинским новостям его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.
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