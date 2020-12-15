Татьяне Черновол вручили подозрение в преднамеренном убийстве

Татьяне Черновол уже вручили обвинение. О получении обвинительного акта она сообщила на брифинге у входа в здание ГБР.

"Спасибо всем, кто меня поддерживает... Следствие закончено, дело передается в суд", — заявила Черновол.

При этом экс-нардеп подвергла критике деятельность правоохранителей, отметив, что за 6 месяцев расследование не сдвинулось с места, ведь каких-либо фактов ее причастности к убийствам не выявили.

Известно, что возле здания ведомства Черновол ожидал Петр Порошенко. Он связывает уголовный процесс с намерением властей ограничить активистке дорогу в Раду.

По словам пятого президента, власть ее боится, поэтому и хочет привлечь к ответственности. Ведь от "ЕС" она баллотируется в Раду и сейчас ей хотят помешать победить. Он также отметил, что Черновол единственная, кого следствие привлекает к ответственности за события на Майдане.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что экс-депутату, а также журналистке, политику и общественному деятелю Татьяне Черновол 15 декабря планируют вручить подозрение в умышленном убийстве. Об этом сообщает сама экс-нардеп на своей странице в социальной сети "Facebook". По ее словам, такие действия нынешней власти являются расправой над ней, а также демонстрация запугивания других участников Революции достоинства в 2014 году, которые высказывают свою активную позицию, а также возможность нового Майдана.

Кроме того, порталу стало известно, что сотрудников телеканала NewsOne эвакуировали из-за возможного минирования офиса компании. Об этом сообщил сотрудник NewsOne Богдан Аминов. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о возможном заминировании телеканала. Правоохранители обратились к коллективу компании с настоятельной просьбой покинуть служебные помещения и держаться от здания на расстоянии не менее 100 метров.





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