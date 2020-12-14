Сотрудников одного из пророссийских украинских каналов эвакуировали из-за возможного заминирования

Сотрудников телеканала NewsOne эвакуировали из-за возможного минирования офиса компании. Об этом сообщил сотрудник NewsOne Богдан Аминов. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о возможном заминировании телеканала. Правоохранители обратились к коллективу компании с настоятельной просьбой покинуть служебные помещения и держаться от здания на расстоянии не менее 100 метров.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сотрудники ФСБ РФ выдвинули трем 14-летним подросткам обвинения в организации теракта. Тот факт, что террористический акт в виде подрыва офиса ФСБ планировался в компьютерной игре Minecraft, правоохранители во внимание не приняли. О казусе в правоохранительной системе РФ рассказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. Известно, что в небольшом городе на севере России правоохранители задержали двух подростков, которые расклеивали пропагандистские листовки в поддержку студента московского вуза, обвинявшегося в нападении на офис партии от президента РФ "Единая Россия". Во время задержания ребят, правоохранителями были изъяты у них личные сотовые телефоны. При изучении содержания гаджетов, ФСБ-шники обнаружили переписку о "террористических намерениях".

Кроме того, порталу стало известно, что сегодня, 14 декабря, прошел розыгрыш 1/16 части финала Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций 2021 года. Таким образом определился противник украинского Шахтера. Известно, что подопечные Луиша Каштру сыграют с израильским Маккаби Тель-Авив. Кроме того, горняки станут гостями игры в стране соперников. Известно, что первые матчи пройдут уже восемнадцатого февраля будущего года, а ответные игры последуют через неделю, двадцать пятого февраля. Также судьба определила и соперников для украинского футбольного клуба Динамо. Команда сыграет с бельгийским Брюгге.





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