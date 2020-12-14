Экс-депутату, а также журналистке, политику и общественному деятелю Татьяне Черновол завтра готовятся вручить подозрение в умышленном убийстве. Об этом сообщает сама экс-нардеп на своей странице в социальной сети "Facebook".

По ее словам, такие действия нынешней власти являются расправой над ней, а также демонстрация запугивания других участников Революции достоинства в 2014 году, которые высказывают свою активную позицию, а также возможность нового Майдана.

Черновол ссылается на те факты, которые стали неугодны нынешней власти — ею были обнародовано, что нынешний президент Украины избежал призыва в армию, а также о том, что адвокат Януковича начал против нее уголовное дело после того, как экс-нардеп занималась конфискацией имущества беглого президента.

Также она подчеркивает тот факт, что вручение ей обвинения говорит о том, что следствие завершено, а значит в скором времени последует суд над ней за преднамеренное убийство, наказание за которое – высшая мера.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сотрудников телеканала NewsOne эвакуировали из-за возможного минирования офиса компании. Об этом сообщил сотрудник NewsOne Богдан Аминов. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о возможном заминировании телеканала. Правоохранители обратились к коллективу компании с настоятельной просьбой покинуть служебные помещения и держаться от здания на расстоянии не менее 100 метров.

Кроме того, порталу стало известно, что мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко извинился перед главой украинского государства Владимиром Зеленским. По этому поводу он записал видеообращение к президенту.





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